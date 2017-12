Zimmer hral so Sendreiovcami v rodnom meste. Dal si s nimi slivovicu

Na plagátoch k veľkému koncertu v Nemecku svietili mená slovenských muzikantov.

10. jún 2017 o 10:51 Marek Hudec

Takto sa Hans Zimmer zvítal so Sendreiovcami na koncerte v Bratislave.(Zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Hollywoodsky skladateľ Hans Zimmer sa počas koncertného turné zastavil aj vo svojom rodnom meste, v nemeckom Frankfurte. Návštevníkov na piatkové vystúpenie lákali plagáty a letáky, kde okrem mien niekoľkých hostí svietilo aj meno slovenských muzikantov, Sendreiovcov.

Na obrovskom štadióne Commerzbank Arena sa kedysi konala olympiáda aj majstrovstvá sveta vo futbale.

Zimmer so Sendreiovcami nahral soundtrack do filmu Sherlock Holmes: Hra tieňov a pred týždňom si ich zavolal na koncert v Bratislave. Bolo to nečakané, lebo sa im niekoľko mesiacov predtým neozýval a dal im vedieť len deň vopred, v noci.

Ľudí mali rozveseliť rýchlymi piesňami

Zaradil ich vtedy uprostred programu a živelne zahraté rómske piesne sa ukázali byť tým správnym oživením programu. Zimmera tým presvedčili, aby to skúsili ešte raz, aby ich pozval aj na ďalší koncert.