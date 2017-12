Nóri nakrúcajú seriál o masovom vrahovi. Ale boja sa ho ukázať

Nevedia vysloviť ani jeho meno. Nóri majú s Breivikom neprekonateľný problém.

12. jún 2017 o 17:23 Kristína Kúdelová

OSLO. BRATISLAVA. Keby nebolo Andersa Breivika, nebol by v Nórsku 22. júl najčernejším dňom v kalendári. Keby nebolo Breivika, nezahynulo by v ten deň sedemdesiatsedem ľudí, v zničujúcej väčšine to boli ešte nedospelé deti.

Napriek tomu, keď Nóri začnú nakrúcať seriál o tom, čo sa vtedy udialo, neodznie jeho meno ani raz.

Dôvod nie je ten, že masový vrah si nedávno zmenil meno a teraz sa volá Fjotolf Hansen. Dôvodom je, že Nóri bezradne tápajú v tom, ako k nemu v umení pristúpiť. Majú s tým problém, ale snažia sa.

Pamätník k 22. júlu vo voľnej nórskej prírode symbolizuje nezahojiteľnú jazvu. (zdroj: NRK)

Nevyriešiteľná dilema

Národná trauma. Takto Nóri opisujú stav, do ktorého sa po teroristickom útoku v roku 2011 dostali. Prejavilo sa to už pri plánovaní pamätníka na ostrove Utøya, kde Breivik hodinu a pol strieľal po svojich mladých obetiach.

Víťazný návrh predpokladá, že z výbežku pevniny by sa vysekal kanál a vznikol by prázdny priestor, ktorý by symbolizoval nezahojiteľnú ranu.

Príliš bolestivé, zaprotestovali obyvatelia. Nechcú mať 22. júl v takejto drastickej (hoci výtvarne sugestívnej) podobe na očiach.

Seriál verejnoprávnej televízie NRK je dôkazom, že filmári a spisovatelia majú problém tiež. Boja sa, že zobrazovaním Breivika a vyslovovaním jeho mena budú iba posilňovať stopu, ktorú má v kolektívnej pamäti.