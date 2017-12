Grape festival predstavil prvé mená ôsmeho ročníka

Festival sa uskutoční 11. - 12. augusta na Letisku v Piešťanoch.

13. jún 2017 o 13:27 sme.sk/Grape

BRATISLAVA. Two Door Cinema Club, Moderat, Metronomy, Aurora a Cigarettes After Sex sú prvými zverejnenými interpretmi, ktorí sa predstavia v lete na letisku v Piešťanoch.

Two Door Cinema Club, Moderat, Metronomy, Aurora a Cigarettes After Sex sú prvými zverejnenými interpretmi, ktorí sa predstavia v lete na letisku v Piešťanoch.

Two Door Cinema Club pochádzajú zo Severného Írska a sú typickými predstaviteľmi britskej gitarovej scény. Na konte majú tri albumy, Tourist History, Beacon a čerstvú novinku Gameshow, ktorá vyšla v októbri tohto roka.

Hneď ich debutový album získal Choice Music Prize a stal sa albumom roka v Írsku. Priniesol hity ako "I Can Talk", "What You Know" alebo "Undercover Martyn" .

video //www.youtube.com/embed/YXwYJyrKK5A

Rovnako z Veľkej Británie pochádzajú aj Metronomy, ktorých elektro-pop zaznie na Slovensku prvýkrát po siedmych rokoch.

Určite odznejú hity ako The Bay, The Look alebo aj novinka Hang Me Out To Dry, na ktorej kolaborovali so speváčkou Robyn a nachádza sa na ostatnom albume Summer 08 z júla tohto roka.

video //www.youtube.com/embed/9PnOG67flRA

S novým albumom sa tento rok ohlásil aj ďalší z potvrdených interpretov, Moderat. Trojčlenný elektronický projekt vznikol v Berlíne z členov Modeselektor a Apparat.

Moderat boli v roku 2009 vyhlásení za najlepší live act čitateľmi hudobného magazínu Resident Advisor a vysoko postavenú laťku si držia aj naďalej.

video //www.youtube.com/embed/3NPxqXMZq7o

Mladučká speváčka s výnimočným hlasom, to je Aurora. Jej piesne sa vyznačujú nórskou, až snovou melanchóliou. Aurora tento rok vydala aj svoj debutový album All My Demons Greeting Me As A Friend.

video //www.youtube.com/embed/d_HlPboLRL8

Podobne melancholickí sú aj americkí Cigarettes After Sex. Napriek tomu, že vznik kapely sa datuje ešte do roku 2008, na konte majú iba tri oficiálne releases – EP I a single Affection a K. Ich videnia na youtube sa však napriek tomu rátajú v miliónoch.

video //www.youtube.com/embed/R2LQdh42neg

Grape festival 2017 sa uskutoční 11. - 12. augusta na Letisku v Piešťanoch. Predpredaj vstupeniek bol spustený 12. decembra a už za prvý deň sa predalo vyše 5000 vstupeniek. Aktuálna cena lístka je 50 € a dostupné sú cez oficiálny web festivalu www.grapefestival.sk.