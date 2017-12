Na festivale Grape vystúpia aj kapely The Naked And Famous či Zola Jesus

Predstavia sa aj mladá krv britskej scény - Formation a Haus.

13. jún 2017

BRATISLAVA. Ďalšie štyri mená predstavuje piešťanský Grape festival. Do programu pribudli Novozélanďania The Naked And Famous, Američanka Zola Jesus, britskí nováčikovia Formation a Haus.

„The Naked And Famous sa snažíme dostať na festival už šesť rokov a konečne sa nám to podarilo. Američanka Zola Jesus má zaujímavý hlas podporený podmanivým elektropopom , už minulý rok sme komunikovali s jej agentom, ale nakoniec v lete nebola v Európe. Zvyšné dve mladé kapely objavil náš booker David Urban na showcase festivale International Festival Forum v Londýne a veríme, že sa čoskoro naplno presadia na hudobnej scéne“, priblížil za festival organizátor Ján Trstenský.

Novozélandská kapela The Naked And Famous zahviezdila hneď svojim albumovým debutom Passive Me, Aggressive You z roku 2010. Na domácich Awards získali osem ocenení, z toho napríklad Kapela roka, Album roka alebo Singel roka.

Skladby Young Blood, Punching In A Dream, Girls Like You alebo No Way sa okamžite presadili aj celosvetovo a kapela bola vyhľadávaným interpretom na všetkých významných festivaloch.

V roku 2016 im vyšiel v poradí tretí album Simple Forms a tak okrem známych hitov prídu do Piešťan predstaviť aj nové skladby.

Američanka Zola Jesus, vlastným menom Nika Roza Danilova, má predkov z Ruska, sama sa však už narodila v Phoenixe. Má na svojom konte päť radových albumov.

Žánrovo sa dá zaradiť do škatuľky elektro pop, jej hlas pripomína legendárnu Siouxie Sioux z formácie Siouxie And The Banshees.

Na festivale sa predstaví aj mladá krv britskej scény, kapely Formation a Haus. Obe patrili k tomu najlepšiemu, čo sa dalo vidieť na showcase festivale International Festival Forum a určite budú pre návštevníkov milým prekvapením.

Festival Grape sa bude konať 11. - 12. 8. na letisku v Piešťanoch.

Doposiaľ potvrdení účinkujúci: Two Door Cinema Club, Moderat, Tom Odell, Metronomy, Aurora, Cigarettes After Sex a Júniús Meyvant.