Česi si odskákali niekoľko režimov. Pelíšky však majú iba jedny

S režisérom Janom Hřebejkom je stále ten istý problém. Ukázal film Rodinný priateľ.

13. jún 2017 o 14:03 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Bol rok 1999 a česká kinematografia už veľmi potrebovala film, ktorý by reflektoval roky komunizmu a bol pritom zábavný a originálny. Pelíšky spĺňali zadanie.

Janovi Hřebejkovi postačil jeden barak, aby ukázal, akými rôznymi spôsobmi zasiahol režim do našich životov. Niekto ho akceptoval, niekto sa proti nemu búril, v zásade však pokašľal budúcnosť všetkým rovnako.

Teda najmä tým, čo zostali. Im Jan Hřebejk tento film venoval, nie tým odvážnym, čo z Československa utiekli.

Hoci mali Pelíšky smutnú pointu, v mysliach ľudí sa zachovali "originálne a vtipné bonmoty" a Hřebejk nastúpil cestu režiséra, ktorý vie aj o vážnych veciach rozprávať s "láskavým humorom".

O niekoľko dní dostane v Košiciach na Art Film Feste cenu za prínos v oblasti kinematografie. Stane sa to v čase, keď má v kinách nový film Záhradníctvo: Rodinný priateľ. Je to len prvá časť z chystanej trilógie, ohlásil Hřebejk a reklamný slogan spiklenecky hovorí, že jej štvrtý diel už poznáme. Pelíšky.

Vzrušujúce? Na papieri viac ako v kine.

Opustené sestry. Mužov im zatklo gestapo. (zdroj: ČT)

Je vojna. To znamená, že sa niečo deje?

Rodinný priateľ, to je presne ten typ človeka, ktorému vtedy v roku 1999 Hřebejk a jeho scenárista Petr Jarchovský venovali Pelíšky. Len s tým rozdielom, že on nie je obeťou komunistického režimu, ale toho fašistického.

Nebol hrdina, nezapojil sa do aktívneho odboja, nebol to martýr, na ktorého by sa malo spomínať, a predsa si ťažké časy odskákal.

Všetkých jeho troch najbližších kamarátov zatklo gestapo. Jeho nie, pretože šťastnou zhodou okolností sa mu podarilo uniknúť.

Manželka jedného z kamarátov práve rodila - a on bol jej rodinný lekár. Počas celej vojny potom zostal s ňou a s jej dvomi sestrami, zhodou okolností aj ony boli manželkami jeho kamarátov, nosil im jedlo, staral sa o ich deti.

Popritom sa zaľúbil a zrejme tajne dúfal, že kamarát sa už z gestapáckeho väzenia živý nevráti.

video //www.youtube.com/embed/D2-9UOqwSDo

Fašistická kulisa zodpovedá trendu, ktorý Hřebejk nastúpil, keď nakrútil Nevinnosť a Líbánky. Pôsobí vážnejšie, dramatickejšie, atmosféra aj témy sú temnejšie. Jedna vec sa však uňho nemení, respektíve s jednou vecou má stále veľký problém.