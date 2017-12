Do programu Grape pribudli interpreti The Temper Trap, Sub Focus & I.D a Metrik

The Temper Trap, ktorí sa stali celosvetovo známi vďaka hitu Sweet Disposition.

13. jún 2017

BRATISLAVA. V programe Grape festivalu pribudli ešte jedni z posledných zahraničných interpretov, a to The Temper Trap, Sub Focus DJ set & I.D, Metrik, De Staat, Seafret a Little Hurricane.

Piatkový program na hlavnom pódiu ukončia Austrálčania The Temper Trap, ktorí sa stali celosvetovo známi vďaka svojmu hitu Sweet Disposition.

Na konte majú viac ako milión predaných albumov, vyše 150 miliónov prehraní na Spotify, ale aj hrania na festivaloch Glastonbury, Lollapalooza či Coachella.

Sub Focus patrí medzi legendy drum'n'bassovej scény. Skladal piesne pre Chase&Status či Example, remixoval Prodigy aj ďalšie známe mená.

Na pódiu v Piešťanoch sa predstaví s DJ setom, sprevádzať ho navyše bude dvorný mc I.D. V drum'n'bassových vodách sa pohybuje aj Metrik, ktorý so skladbou Chasing Sunrise po šesť týždňov dominoval playlistom 1Xtra a Beats One.

Ďalšou novinkou v programe je kapela De Staat, ktorá si podmanila fanúšikov skladbou Witch Doctor, ktorej choreografiu tancujú na živých koncertoch celé davy. Aktuálne tiež získali nominácie na ocenenie Najlepšia kapela a Najlepšia živá kapela roka v domovskom Holandsku.

Little Hurricane prichádzajú až z ďalekého San Diega, kde v roku 2011 vyhrali ocenenie Album roka za svoj debut Homewrecker. Ich explozívna živá show im tiež zaručila miesto v programe na festivalov Austin City Limits a Lollapalooza.

Poslednou novinkou je dvojica Seafret, ktorej minulý rok vyšiel debutový album Tell Me It's Real. Ich single majú na youtube dokopy vyše 100 miliónov prehratí.

Festival Grape sa bude konať 11. - 12. 8. na letisku v Piešťanoch.

Doposiaľ potvrdení účinkujúci: Two Door Cinema Club, Moderat, Tom Odell, The Naked and Famous, Metronomy, Aurora, Dirtyphonics, Cigarettes After Sex, Zola Jesus, Kollektiv Turmstrasse, George FitzGerald, Júniús Meyvant, Formation a Haus.