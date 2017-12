Grape festival doplní elektronika, prídu Dirtyphonics aj George FitzGerald

Chýbať nebude ani skupina Kollektiv Turmstrasse.

13. jún 2017 o 14:36 sme.sk/Grape

BRATISLAVA. Dirtyphonics, Kollektiv Turmstrasse a George FitzGerald sú prvé odtajnené mená z elektronickej scény, ktoré v lete prinesie na letisko v Piešťanoch festival Grape.

Dirtyphonics založili v roku 2004 Charly, Thomas, Pho a Pitchin. Parížska štvorka si minulý rok vyslúžila ocenenie Najlepšia francúzska elektronická kapela časopisu DJ Mag a ich hit Anonymous má na Soundcloude viac než milión prehratí.

video //www.youtube.com/embed/vURaD8dbFJ4

Hudobne by sa dali zaradiť medzi predstaviteľov drum and bassu a dubstepu, ale neboja sa aj kombinácie iných žánrov a plynulo medzi nimi prechádzať, pozornosť si získali aj množstvom remixov pre iných umelcov.

Nachádzajú sa medzi nimi mená ako Skrillex, The Bloody Beetroots, Marilyn Manson, Steve Aoki alebo Nero.

Kollektiv Turmstrasse fungujú na scéne už od roku 2000 a žánrovo sa pohybujú na rozmedzí techna a housu. Ich hit „Sorry I am Late“ bol v roku 2015 najsťahovanejšou deep house skladbou v službe Beatport.

video //www.youtube.com/embed/tnS_hZ8pO3c

Britský producent George Fitzgerald vzišiel z berlínskej elektronickej scény, kde pravidelne hráva v známom klube Berghain. Na konte má sólový album Fading Love a jeho singel Full Circle remixoval samotný Bonobo.

video //www.youtube.com/embed/hQuCiLi5g50

Festival Grape sa bude konať 11. - 12. 8. na letisku v Piešťanoch.

Doposiaľ potvrdení účinkujúci: Two Door Cinema Club, The Naked and Famous, Moderat, Tom Odell, Metronomy, Aurora, Zola Jesus, Cigarettes After Sex, Júniús Meyvant, Formation a Haus.