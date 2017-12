Cez opálené ženské zadky sa do hudby šesťdesiatych rokov preniesť nedá

V Bratislave včera koncertovali legendárni The Beach Boys.

14. jún 2017 o 14:38 Eva Andrejčáková

Keď prišli v roku 1969 do Československa, letisko bolo obkolesené tankmi a stíhačkami. Nejakým zázrakom vtedy stihli koncertovať v Prahe, Brne aj v Bratislave a do krajiny, ktorú už pár mesiacov okupovala sovietska armáda, vniesli na okamih medzi tisícky fanúšikov pravý americký životný štýl.

Prešlo takmer päťdesiat rokov a slávna kapela The Beach Boys zahrala na svojom svetovom turné v utorok večer aj v bratislavskej Inchebe.

Asi päťstovku ľudí pri najväčších hitoch ako I get around, Do it again, Surfin’ USA, California Girls, Kokomo a mnohých ďalších lákalo do tanečného kroku a s potleskom usmiati vstávali zo stoličiek. Ale povedzme si rovno: dobrý koncert dnes vyzerá úplne inak.