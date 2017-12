Zomrela Anita Pallenberg, žena, ktorá spravila z Rolling Stones ikony

Hovorili jej šiesty člen kapely, profesionálna múza a módna bohyňa, čo mala v sebe viac divokosti ako všetci rockeri.

14. jún 2017 o 16:58 Anita Ráczová

Po otcovi mala v sebe taliansku vášeň, od mamy dostala do vienka germánsky plavú hrivu a súmerné črty.

V šestnástich sa ako modelka dostala z Ríma do New Yorku a našla si partiu, ktorá nebola ani trochu obyčajná. Flákať sa s Andym Warholom a byť súčasťou The Factory, tomu sa hovorí dobrý začiatok. Pokračovanie tiež nebolo na zahodenie.

Mala 21, keď si to po koncerte akýchsi „Valiacich sa kameňov“ namierila do zákulisia. Tam sa totiž dejú veci. Priam osudné.

Vošla ako Anita Pallenberg a odchádzala ako priateľka gitaristu Briana Jonesa. A neskôr aj Keitha Richardsa. A neskôr aj Micka Jaggera. Druhý menovaný sa stal aj jej mužom. Hoci sa nikdy nezosobášili, žili ako pár.

Boho, ako bohovská

"Príbeh toho, ako sa Anita stala Brianovým dievčaťom je zároveň príbehom The Rolling Stones. Keď ich dala v Londýne dokopy s takzvanou zlatou mládežou, spustila kultúrnu revolúciu. Stouni opustili patinu aristokratickej dekadencie, a z popových hviezd sa stali ikony," píše vo svojich pamätiach z roku 1994 Marianne Faithfull, Anitina súputnička a kamarátka, tiež členka suity Rolling Stones.

Práve tieto dve nekonvenčné ženy zaviedli do krvného obehu módy štýl, ktorému dnes hovoríme boho.

Všetky šatky, klobúky, perá, opasky, retiazky, pirátske čižmy, vesty, mušketierske košele, kožuchy a strapce, ktoré s absolútne otvoreným obdivom odkopíroval od Keitha Johnny Depp, keď kreoval svojho Jacka Sparrowa, mala vo svojom šatníku Anita.