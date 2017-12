Paul McCartney je mŕtvy, tvrdili. Bolo to silne prehnané

Svoju prezývku dostal Miro Žbirka po kanadských hokejistoch, ktorí kedysi prišli hrať do Bratislavy. McKinley, McCartney... Vymyslel mu ju kamarát z Gunduličovej ulice. Meky.

Aj jeho mama ju prijala, na zadnú stranu jednej fotky z detstva napísala: Mackie, a pridala dátum, kedy bola odfotená.

Je to prekvapivé, ale s Paulom McCartneym to nemá nič spoločné. Napriek tomu akoby predznamenala, čo Mekymu navždy zmení život.

Miro Žbirka je neoficiálnym historikom skupiny The Beatles, jedným z najväčších expertov na populárnu hudbu a ako sám hovorí, studnicou neužitočných znalostí. Zároveň ho možno v istom zmysle považovať aj za kolegu Paula McCartneyho, ktorý v nedeľu oslávi 75 rokov.

"Beatles a Paul McCartney, to sú dve veci, v ktorých sa cítim kompetentný," hovorí Žbirka. A preto sme mu zavolali, aby nám nám porozprával aspoň pätnásť nezvyčajných vecí, ktoré o ňom vie.

1. Na akom mieste v rebríčku je Paul

Pýtať sa Mekyho Žbirku, koho má v Beatles najradšej, nie je tá správna otázka. Japonské turistky, ktoré sa v Londýne chodia pozerať na Abbey Road, mu hovoria: You look like John Lennon!

„Ja nie som Alain Delon, to si povedzme, ale v Londýne mám úspech, na ktorý by ani Laco Lučenič nemal," hovorí Žbirka.

„Celý život som sa viac podobal na Johna, ale ja som chcel vyzerať ako Paul. Paul bol nezničiteľný, nech ho kamera brala z akéhokoľvek uhla, vždy dobre vyzeral. Bol nesmierne fotogenický. Napokon, aj Ringo raz povedal, že nikdy nevidel takého fešáka, ako je Paul McCartney."

2. Čím zasiahol do života bratislavského chlapca

Predstavte si, že sedíte v kuchyni na Račianskej ulici, navodzuje atmosféru Meky. Tam sedával a hrával na gibsonku jeho brat Jason, takže zneli piesne Cliffa Richarda, Everly Brothers, Elvisa Presleyho.

„Mal som ich všetkých rád," prehodí Meky Žbirka. „Ale potom som zrazu z rádia počul The Beatles. A to na mňa zapôsobilo ako rana medzi oči. To bola revolúcia. Potvrdila to ich návšteva USA v roku 1964, ktoré za pár dní zvalcovali. Žiadny iný britský umelec to dovtedy nedokázal."

3. Aké miesto mal v hudobnej revolúcii Paul

„Pustite si album Please, Please Me," pokračuje Meky. „Tam sa na začiatku ozve: One, two, three, four! To bol Paul. Paul nás odpočítal do obdobia búrlivých zmien v sixties. Všetko sa zmenilo, nielen účesy. Boli sme zrazu v novej ére.

Paul zároveň odpočítal prudkú zmenu aj v mojom živote. Kamarát mi zrazu povedal: Meky, ty už nechodíš s nami hrávať futbal. A ja som mu odpovedal: Vieš čo, ešte si musím niečo pozrieť na gitare. A šiel som si zahrať Beatles."

Meky Žbirka. (zdroj: SITA)

4. V čom bol iný ako ostatní hudobníci

Nie vlasy, nie špicaté topánky, nie slušivé obleky. Špecialitou Beatles a Paula McCartneyho boli nápaditá hudba a nečakané akordy.

„V jeho tvorbe nebolo nič naučené, začali to byť zaujímavé harmónie. Až som sa niekedy čudoval: Toto je ešte stále tá istá pesnička? To tam patrí?" hovorí Meky Žbirka.

„Paul má množstvo prekvapivých skladieb, napríklad na druhej strane singla A Hard Day´s Night je pesnička Things We Said Today. To, ako sa tam prechádza z dur do mol a naopak, je krása. A toto mu vydržalo dodnes. Preto keď má novú platňu, synovi poviem: Idem to skontrolovať, lebo čo keby tam bolo niečo geniálne?"

5. Ako sa mu podarilo prežiť slávu v psychickom zdraví