Sting a Wayne Shorter si prevzali ceny Polar Music Prize

Ocenenie udeľujú jednému predstaviteľovi klasickej hudby a jednému z oblasti rocku, džezu alebo bluesu.

15. jún 2017 o 19:53 TASR

ŠTOKHOLM. Americký jazzový saxofonista Wayne Shorter a britský spevák Sting si vo štvrtok v štokholmskom Konserthusete prevzali z rúk švédskeho kráľa Karola XVI. Gustáva hudobné ceny Polar Music Prize 2017.

S laudáciom o Shorterovi vystúpila pred ďalšími hosťami vrátane iných členov kráľovskej rodiny americká jazzová basgitaristka a speváčka Esperanza Spaldingová, známa aj z vystúpenia na Bratislavských jazzových dňoch 2015, kým laudácio o Stingovi predniesol nevidomý portorický skladateľ a spevák José Feliciano, ktorý sa v dávnejšej minulosti predstavil aj na Bratislavskej lýre.

Aj oboch laureátov ocenenia mali možnosť v minulosti naživo vidieť hudobní nadšenci v slovenskej metropole.

Obaja ocenení umelci sa poďakovali za udelenie prestížnej ceny vyznávajúc sa, že to považujú za veľkú poctu.

Hľadal neprebádané chodníčky

Rodák z Newarku v americkom štáte New Jersey Wayne Shorter (83) bol ešte v 50. rokoch minulého storočia členom kultovej formácie Art Blakey's Jazz Messengers, následne spolupracoval s množstvom špičkových jazzmanov a hrával aj v kvintete Milesa Davisa, aby stál v roku 1970 pri zrode legendárnej jazzrockovej formácie Weather Report.

Jeden zo špičkových saxofonistov svojej generácie má na konte desiatku cien Grammy, ale aj množstvo iných ocenení.

V jeho diskografii figuruje viac ako 20 albumov, v ktorých hral prím, ale aj množstvo ďalších pozoruhodných kolekcií, na ktorých si zahral s inými hviezdami jazzovej scény.

V zdôvodnení udelenia ceny Shorterovi sa uvádza, že vo svojej tvorbe "neustále hľadal neprebádané chodníčky", pričom napísal "mnohé z najtrvácnejších skladieb v histórii jazzu".

Sting (65), občianskym menom Gordon Sumner, bol v rokoch 1977-84 frontmanom hudobnej skupiny The Police, následne sa presadil aj ako sólový umelec.

Sting bojoval za ľudské práva

Medzi Stingove veľmi známe tituly patria skladby ako Every Breath You Take, Roxanne či Englishman in New York. "Ako skladateľ kombinoval Sting klasický pop s hudobným majstrovstvom a otvorenosťou voči všetkým žánrom a zvukom z celého sveta," uviedla porota v zdôvodnení Stingovho ocenenia.

Súčasne pripomenula, že Sting svoje postavenie na hudobnej scéne často využíval aj na zdôrazňovanie významu rešpektovania ľudských práv.

Cenu Polar udeľujú každoročne vždy jednému predstaviteľovi klasickej hudby a jednému z oblasti rocku, džezu alebo bluesu.

Medzi laureátmi ocenenia figurujú v jeho doterajšej histórii osobnosti ako sir Paul McCartney, Dizzy Gillespie, Quincy Jones, sir Elton John, Joni Mitchellová, Bruce Springsteen, Ray Charles, Stevie Wonder, Bob Dylan, ale aj Witold Lutoslawski, Nikolaus Harnoncourt, Mstislav Rostropovič, Pierre Boulez, Ravi Shankar či Isaac Stern.

Pink Floyd aj Morricone

To isté platí aj o americkom jazzmanovi Keithovi Jarrettovi, jeho krajanovi, bluesmanovi B.B. Kingovi, brazílskom hudobnom skladateľovi a spevákovi Gilbertovi Gilovi, britských rockových formáciách Led Zeppelin a Pink Floyd, ďalšom ostrovnom umelcovi Peterovi Gabrielovi, ako aj o ruskom dirigentovi Valerijovi Gergijevovi či americkom skladateľovi Stevenovi Reichovi.

V ostatných rokoch rozšírili rady laureátov ocenenia aj islandská speváčka Björk a taliansky hudobný skladateľ Ennio Morricone, americké kvarteto Kronos a ikona nielen zámorského punku a novej vlny - skladateľka a speváčka Patti Smithová, americký pesničkár Paul Simon a jeho krajan čínskeho pôvodu, čelista Yo-Yo Ma, senegalský spevák Youssou N'Dour, talianska mezzosopranistka Cecilia Bartoliová či americká sopranistka Renée Flemingová.

Polar Music Prize predstavuje najvýznamnejšie švédske hudobné ocenenie. Ceny, ktoré udeľuje nadácia medzičasom zosnulého manažéra skupiny ABBA Stiga Anderssona a ktoré nesú názov jeho niekdajšieho vydavateľstva, sú dotované sumou po jednom milióne švédskych korún pre každého z laureátov (v prepočte viac ako 102-tisíc eur).