Tereza Nvotová: Násilie nepáchajú len sexuálni predátori

Bakalársky titul získala na pražskej FAMU s dokumentom o Mečiarovi, magisterský s hraným filmom Špina. Tereza Nvotová v celovečernej dráme demaskuje vžité predstavy o sexuálnom násilí.

Pred pár rokmi ste na FAMU nakrútili školský dokument o Mečiarovi. Ako vnímate zrušenie amnestií?

Bude to asi ešte chvíľu trvať, ale som zvedavá, ako sa všetko vyvinie. Keď som si našla tému, všetci mi vraveli, že na Mečiara dnes už nikto nie je zvedavý a isto mi aj tak nič nepovie. A odrazu, práve, keď v celovečernej verzii dokument pre HBO dokončujem, veci sa začínajú hýbať. Film ešte nie je celkom dokončený, preto sa k nemu ani nechcem veľmi vyjadrovať. Ale je zaujímavé, že človek sa s témou v čase synchrónne triafa, ešte kým v spoločnosti začne vrieť.

Zhodou okolností podobne aj film Špina uvádzame, práve keď ministerstvo práce a sociálnych vecí realizuje obrovskú kampaň, ktorá sa týka sexuálneho násilia. Aj nám ide o to, aby téma začala v spoločnosti rezonovať.

V celosvetovej premiére ste film predstavili na festivale v Rotterdame, v Česku sa premieta už niekoľko týždňov, teraz sa dostáva do kín aj na Slovensku. Aké sú vaše dojmy?

Po Rotterdame sme si už trochu vydýchli. Divákom sa film páčil, majú oň záujem aj ďalšie festivaly. Keby som práve nedokončovala dokument o Mečiarovi a nemusela sedieť v strižni, mohla by som ho sprevádzať na festivaly do Rumunska, Bruselu, na Maltu aj do Portugalska. Chystáme sa aj do Karlových Varov, takže filmu sa darí.

V Česku sme najprv trošku bojovali s tým, či ho v distribúcii uvedieme s titulkami alebo bez, niektorí dokonca odporúčali film predabovať, ale trvala som na tom, že ho uvedieme bez titulkov a dabingu. Pred pár rokmi sme predsa tvorili spoločný štát, nebudeme sa tváriť, že si nerozumieme.

Prekvapili vás reakcie?

Niektorí diváci mi napísali, že netušili, že znásilnenie zasahuje do osobnej integrity človeka až do takej miery, ako film vykresľuje. Snažím sa odpisovať, pretože sa ešte stále nájdu aj takí, čo tvrdia, že dievčatá si za to môžu samy, pretože už aj dvanástky chodia v noci po uliciach a fetujú, a tak nečudo, že ich znásilnia. Odpovedám štatistikami, z ktorých jasne vyplýva, že páchateľ býva neznámy len v dvanástich percentách všetkých znásilnení. Vo väčšine prípadov sexuálneho násilia býva páchateľom niekto, koho obeť pozná. Mnohí tiež vnímajú film ako ženský, i keď si nemyslím, že téma sexuálneho násilia sa týka len žien.

Štatistika, ktorú ste citovali, je zo Slovenska?

Je dokonca celkom čerstvá, zverejnená tento rok. Ďalšia štatistika hovorí o tom, že až polovica Slovákov si myslí, že sex bez súhlasu je za istých okolností ospravedlniteľný. Mýtov, ktoré treba búrať, je viac. Súčasne je, žiaľ, veľkým problémom, že štatistiky ani nemusia zrkadliť skutočný rozsah násilia. Obete nevieme dostatočne chrániť, preto väčšina trestný čin ani nenahlási. V Česku, rovnako ako všade vo vyspelej Európe, je situácia trochu iná, majú aspoň zákony, ktoré obete chránia. Hádam by zákon o obetiach mohol byť tento rok schválený aj u nás.

Dominika Morávková a Anna Šišková vo filme Špina stvárnili dcéru a matku. (zdroj: BFILM)

V akom zmysle nedokážeme obete chrániť?

Ak obeť trestný čin polícii predsa len nahlási, až príliš často nastáva druhotná viktimizácia, z obete sa opakovane stáva obeť. Nikto im neverí, často sú spochybňované, či spravili všetko preto, aby sa skutok nestal, obviňujú ich, že sa dostatočne nebránili. Ani pred páchateľom ich zákon nechráni. Ak udajú jeho meno, neexistujú paragrafy, ktoré by ich chránili, keby ich páchateľ zastrašoval alebo im ďalej ubližoval.

Kto obete obviňuje?

Spoločnosť alebo aj oficiálne orgány. Stáva sa, že sa ženám kladie za vinu, že s intímnym zblížením do istej miery súhlasili. Ibaže ak v nejakom momente žena povie nie, znamená to nie. Znásilnenie sa môže udiať všelijako. Násilie sa navyše hojne deje aj v partnerských či manželských vzťahoch. U nás ešte stále skloňujeme terminológiu typu „manželské povinnosti“ a podobne.

Ako vám napadlo zaoberať sa práve touto témou?