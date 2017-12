Waters z kapely Pink Floyd kedysi staval múry ako prezidenti. Dnes ich búra

Zdá sa, že slávny album The Wall má skvelé pokračovanie.

16. jún 2017 o 16:29 Marek Hudec

Pink stratil svojho otca v druhej svetovej vojne a mal krutý život. Učitelia a spolužiaci ho šikanovali, mama sa k nemu správala príšerne a jeho manželstvo sa rozpadlo. Zažíva silnú depresiu a začne sa strániť ľudí. Skrýva za metaforickú stenu, ktorú buduje po každej traume tehlu po tehle. Radšej bude navždy osamelý, ako by sa mal nechať zničiť.

To je v skratke príbeh jedného z najlepších rockových albumov všetkých čias, nahrávky The Wall od kapely Pink Floyd. Vyšla v roku 1979 a silne z nej cítiť predovšetkým bezradnosť jednotlivca voči spoločenským silách, ktoré nevie ovplyvniť.

Britský spevák Roger Waters napísal piesne na albume svojej niekdajšej skupiny podľa vlastných pocitov. Zdá sa, že príbeh ním vymysleného hrdinu Pinka teraz ideovo pokračuje na jeho veľkolepej novej nahrávke Is this the life we really want?. Je to jeden z najsilnejších albumov, ktoré zatiaľ tento rok vyšli.

Názvom sa poslucháčov pýta, či skutočne žijú ten život, ktorý by chceli. Waters stále nedokáže pochopiť, čo sa deje so svetom okolo neho, a ani mu to nemôžeme vyčítať.

video //www.youtube.com/embed/PEh7Ip4yvH8

Keby som bol bohom, odviedol by som lepšiu prácu

Prešlo 25 rokov odkedy Waters tvoril natoľko zložitú hudbu. „Neviem, kde ten čas zmizol,“ hovoril spevák pre New York Times. Za dve desaťročia stihol zorganizovať niekoľko koncertných turné a okrem iného precestoval celý svet s piesňami albumu The Wall.

Keď si piesne zo slávnej nahrávky pripomínal, zdalo sa mu, akoby sa vo svete za tie roky vôbec nič nezmenilo. Celkom ho to roztrpčilo. Zažíval také déjà vu a začal si preto zapisovať svoje myšlienky. Vznikla prvá z nových piesní o tom, aké by to bolo, keby sa stal bohom.