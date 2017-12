Moc im siahla na dušu. Veľa zlého si dokázali vyvážiť rozumom

Banskobystrické divadlá diskutujú cez víkend v Bratislave.

16. jún 2017 o 16:40 Eva Andrejčáková

V zvláštnom režime sa dá fungovať iba zvláštne. Intenzívnu tvorivú skúsenosť s tým majú divadlá v banskobystrickej župe. Po posledných voľbách ich postihol nepríjemný osud: do ich fungovania zasiahla moc, ktorú voliči v regióne dali do rúk extrémistickým skupinám.

Aká je moc umenia a aké je umenie moci? Aj o tom budú divadelníci diskutovať v sobotu večer v Bratislave na podujatí s názvom Bez kultúry nie sme.

Príjemnejšia stránka veci

"Fungujeme stále v provizóriu," hovorí Zuzana Hájková, riaditeľka Banskobystrického Divadla Štúdia tanca. Sú tomu pomaly tri roky, čo štátnemu divadlu nepodpísal čerpanie grantov šéf ĽSNS Marián Kotleba, banskobystrický župan.

Divadlo nazval dekadentným a jeho prevádzku bytostne ohrozil. Súbor sa proti moci vzoprel a dostal podporu z celého Slovenska. Stále funguje, z rany sa však dlho spamätával. Jeho šéfka tvrdí, že veľa zlého si v ňom ľudia obdivuhodne dokázali vyvážiť vlastným rozumom.

"Čo sa týka tvorivosti, stala sa zásadná vec - paradoxne nastalo inšpiratívne obdobie," hovorí Zuzana Hájková. "Začali sme robiť veľmi angažovanú tvorbu. Pre mňa samu bolo obrovským prekvapením, ako úžasne na to ľudia zareagovali v súvislosti s výsostne aktuálnymi udalosťami v Banskej Bystrici."

Ako riaditeľka to mala zložité, no ako režisérka a umelkyňa zaznamenala odvtedy veľký prínos. Súbor sa stmelil, situácia nútila rozmýšľať inak, nové angažované témy sa stali silnými umeleckými výzvami.

"A vlastne sa stala taká vec, že takmer po každom predstavení sa v divadle spustila nenútená diskusia s divákmi. To bola príjemná stránka veci," konštatuje Hájková.

Témy sa nevyhnutne odvíjali od témy neonacizmu, ktorý s mocou v regióne súvisí. Umelci sa o jeho princípy začali zaujímať, študovať si problémy mocenskej demagógie, aby postupne zistili, že práve umenie sa ocitá v prvom fronte a môže tak reagovať na nežiaduce dianie najrýchlejšie.

Od otrasov k deťom

"V konečnom dôsledku nepovažujem to, čo sa stalo, za výnimočné. Dôležité je však necúvnuť a nezostať zastrašený," hovorí Hájková. Otrasy v divadle ju zasiahli v období, keď mala pocit, že si už miesto na scéne vybojovala a môže ťažiť zo svojej erudovanosti. Aktuálna situácia ukázala, že veci sa môžu rýchlo zvrtnúť.

Počas uplynulých sezón pod vplyvom udalostí vznikli v Štúdiu tanca tri inscenácie, ktoré vzťah k moci intenzívne riešili a snažili sa tak so situáciou vyrovnať. Tá najnovšia zužitkovala nové skúsenosti v titule pre deti pod názvom Pastierka vlkov.

Súbor sa s ním v Bratislave predstaví v sobotu pred diskusiou. Je príbehom o priateľstve, porozumení a slobode, ktoré porazia strach, o opätovnom prepojení s prírodou a tým prirodzeným v nás.

V nedeľu sa so svojou inscenáciou Náukobeh slovenčini predstaví aj banskobystrické Divadlo na Rázcestí. Podujatie zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj už po štvrtýkrát. "Doslova si nás adoptovali," prízvukuje Hájková. "Po psychickej stránke nám to veľmi pomáha a nedá sa to vyhodnotiť inak ako úprimný akt."