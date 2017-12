Lacné vtipy sú úplatkom pre obecenstvo. Drsne to využíva stand-up

Kniha ocenená Man Bookerovou cenou stavia na pokleslom žánri.

19. jún 2017 o 7:01 Eva Andrejčáková

Na stand-up commedy treba mať silný žalúdok. Izraelský spisovateľ David Grossman vraj tento divadelný žáner veľmi neobľubuje, no o to majstrovskejšie na ňom postavil svoj román A Horse Walks into a Bar.

V minulých dňoch s ním získal prestížnu Man Bookerovu cenu. Ešte skôr než v angličtine vyšla kniha v slovenskom preklade pod názvom Vojde kôň do baru.

Vtipy ako úplatky

(zdroj: FOTO - ARTFORUM)

Herec, ktorý je na javisku sám, prináša v žánri stand-up špeciálny druh osobnej výpovede. Ťaží z vlastného stavu aj stavu sveta. Aby svoje publikum strhol, musí byť otvorený, bystrý, talentovaný, ale aj drsný a neúprosný.

Výsmech publika, výsmech seba samého, to je divadlo aj jedného herca, komika Dovaleho. Na predstavenie pozýva do malého izraelského mesta a ešte menšieho suterénneho baru.

Šou, ktorú predvádza, je spočiatku plná vtipov a cynických narážok. Postupne je však publikum svedkom otvorenej spovede o tragickej udalosti z vlastného života.

„Grossman použil stand-up v rozprávaní, ktoré je pretkané vtipmi, ale samotný príbeh smiešny nie je. Myslím, že ho na ňom fascinuje spôsob odhalenia tajomstva za prítomnosti svedkov,“ hovorí o autorovom texte Silvia Singer, ktorá hebrejský originál preložila do slovenčiny.

Obdivuje autorovu hru s humorom, ktorá má v texte viacero rovín. Napríklad čítame o vtipoch a lacných historkách rozprávaných hlavným hrdinom, ktoré však v príbehu fungujú ako úplatok obecenstvu, keď sa začína nudiť alebo rozčuľovať.

Predčítač zasahuje

„To, čo niektorých divákov udrží v hľadisku až do konca, je stará známa ľudská zvedavosť nahliadnuť na cudzie nešťastie, do cudzieho života,“ hovorí prekladateľka.