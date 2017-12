Režisér Peter Kerekes o RTVS: Minister Maďarič je pre mňa námet na film

Diskusia o voľbe riaditeľa bola nulová, nemáme na ňu mozgový potenciál.

19. jún 2017 o 8:47 Kristína Kúdelová

Dobré časy si predstavuje tak, že bude nadávať na vedenie verejnoprávnej televízie a frflať, čo všetko ešte treba urobiť. Ale Slovensko dnes vidí ako krajinu, kde sa stáva zradcom a zapredancom každý, kto si čosi dovolí kritizovať. Voľbu nového riaditeľa RTVS považuje za súboj fanklubov a vie si predstaviť, ktoré relácie po nej skončia.

Režisér a producent PETER KEREKES, ktorý do do slovenského filmu priniesol nové myslenie, prirovnáva projekt štátnej televízie k Bielorusku a čuduje sa pritom nad postojom, ktorý zvolil minister kultúry Marek Maďarič.

Asociácia nezávislých producentov vyzvala poslancov, aby boli pri voľbe riaditeľa zodpovední. Ste medzi nimi?

"Áno."

Ako odhadujte svoju silu a vplyv takej výzvy?

"Myslím si, že je to symbolické gesto. Našou úlohou je postaviť sa za ľudí, ktorí podľa nás urobili dobrú prácu. Najmä ak vidíte, že sa voľba ide zmeniť na politickú dohodu a výmenný obchod."

Béla Bugár hovorí, že nemá zmysel ničiť pre Václava Miku koalíciu. Je to pre vás pochopiteľné, aspoň z politického hľadiska?

"Pre mňa je tento postoj veľkým sklamaním. Veď existuje zákon a na základe neho sa volí riaditeľ televízie. V tom zákone sú napísané hodnoty, ktoré má televízia napĺňať. Lenže celá debata okolo voľby riaditeľa sa zúžila na to, či sa bude rozbíjať koalícia alebo či sa nebude rozbíjať koalícia. Nikto z poslancov nerozpráva o tom, aký by mal byť jej program. Otázka výmeny súčasného riaditeľa sa spája zo strany vládnej koalíciou s pocitom, že nemajú dostatok mediálneho priestoru v RTVS alebo informácie o nich nie sú vždy pozitívne. Ale ani ja si nemôžem ako režisér a producent dovoliť vyhodiť kameramana len preto, že sa s ním pohádam. Aj keď mi hovorí nepríjemné veci, rešpektujem ho, lebo viem, že robí skvelú prácu. A to som pritom diktátor, ktorý si vyberá spolupracovníkov čisto zo subjektívnych dôvodov."

Boli ste na takéto politické dohody okolo voľby riaditeľa pripravený? Alebo vás naši politici znovu raz prekvapili?

"Mňa vlastne prekvapuje, že tam Václava Miku nechali tak dlho.“

“ V preambule ústavy máme napísané: „My národ slovenský..." Ale čím je definovaný národ? Moja stará mama hovorila: Nyelvében él a nemzet. Národ žije vo svojom jazyku, teda vo svojej kultúre. Bez kultúry nemá národ právo na existenciu – je to iba skupina ľudí, ktorá odvádza dane. A ak sa tie dane nepoužijú na jeho kultivovanie, je to iba čisté výpalné. „ Peter Kerekes

Andrej Danko si želá štátnu televíziu, pre mnohých je zdrojom obáv práve on. Aj pre vás?

"Samozrejme."

Okrem nášho regiónu je ešte niekde na svete taký koncept televízie?