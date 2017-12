Znásilnené dievča ťažko nájde pomoc. Dominika Morávková má za Špinu cenu

Vyhlásili ju za najlepšiu herečku na Art Film Feste.

21. jún 2017 o 15:19 Kristína Kúdelová

KOŠICE. Keby ste sa gynekológov spýtali, ako často sa stretnú so ženou, ktorú niekto znásilnil, neboli by veľmi presní. Vravia, že za rok ich môže byť asi dvesto, ale to je len ich podozrenie. Presne to nevedia a policajti majú iné štatistiky. Krajšie. Obete sú často ticho, nerozprávajú o tom, kde sa im to stalo a kto im ublížil.

Preto dnes nastala zvláštna situácia. Režisérka Tereza Nvotová nakrútila film, ktorý má sexuálne násilie v srdci príbehu a ktorý búra mnohé mýty, ktoré o obetiach a násilníkoch máme. Výsledok? Tí, čo ho už videli, by ju po východe z kina najradšej postavili pred tribunál. Jej filmový obraz je taký rušivý, že sa musí obhajovať.

Dominiku Morávkovú, ktorá v tomto filme dostala úlohu znásilneného dievčaťa, vyhlásili v sobotu večer za najlepšiu herečku na Art Film Feste v Košiciach.

Keď si dievča reže žily

Špina, hoci by to názov evokoval, nie je príbehom z drsného sociálneho prostredia. Nevidno v ňom bezútešné mesto, bezútešné byty, zhrdzavené kohútiky a kvapkajúcu vodu. Nvotová rozpráva o dievčati, ktoré žije v slušnej a dobre zabezpečenej rodine, býva v peknom dome a je obklopené vzdelanými ľuďmi.