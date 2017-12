Ivan Ostrochovský: Slovenský film neožíva.To slovo by som zakázal

Slovenský režisér sa zapojil do nového festivalu.

22. jún 2017 o 15:14 Barbora Gvozdjáková

BRATISLAVA. Roky mali Trenčianske Teplice festival. Od roku 1993 bol sídlom Art Film Festu. Vlani sa však festival odsťahoval do Košíc a im to bolo ľúto.

Mesto sa pokúsilo na tradíciu nadviazať, vznikol festival Park Film Festival. Organizátori vravia, že hlavnými iniciátormi tohto nápadu boli samotní obyvatelia Trenčína a Trenčianskych Teplíc, oni písali na stránky festivalu na sociálnych sieťach. Festivalu sa vraj dožadovali a pýtali sa, kedy bude.

Park Film Festival nemá možnosti na to, aby bol veľkým festivalom, stavil preto na komornú atmosféru. Do programu mu tento rok pribudla najmä panelová diskusia so študentmi, ktorú budú viesť poľský scenárista Wiktor Piatkowski so slovenským režisérom a producentom Ivanom Ostrochovským. Jej účastníkmi budú najmä študenti a čerství absolventi škôl.

Peniaze nás nemôžu limitovať

Ivan Ostrochovský učí na bratislavskej VŠMU. Myslí si, že je nutné vytvoriť nejaký priestor, kde by mali študenti možnosť sa učiť praktickým veciam. Zatiaľ majú pocit, že takmer nemožné sa dostať k filmovej robote bez toho, že by predtým robili v reklamkách či iných pokútnych robotách.

Režisér a producent Ivan Ostrochovský. (zdroj: SITA/AP)

„Európa dnes vytvára množstvo otvorených platforiem, kde študenti môžu už počas štúdia alebo po skončení školy pracovať na vlastných projektoch. Ale oni to buď nevedia, alebo sa boja,“ hovorí Ostrochovský.