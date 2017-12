Otec by neveril, vraví dcéra manželov Kalinovcov, ktorých režim vypudil z krajiny

Kalinovská knižnica sa musí opäť sťahovať. Pripomína to praktiky z čias komunizmu

29. jún 2017 o 17:46 Eva Andrejčáková

V minulých dňoch prebehla akcia na podporu jednej knižnice. Patrila dvom významným osobnostiam slovenského kultúrneho života – spisovateľovi Jánovi Ladislavovi Kalinovi a novinárke a prekladateľke Agneši Kalinovej.

Tisícky ich kníh, ktoré počas života vo svojom byte sústredili, sa pred dvoma rokmi podarilo umiestniť v dlho zabudnutom, no dnes opäť oživenom bratislavskom Pisztoryho paláci.

Dostali sa tam z Mníchova, kam manželia Kalinovci za bývalého režimu emigrovali z Bratislavy po strastiplných rokoch politickej šikany.

Keďže ďalší osud knižnice v lukratívnych priestoroch na Štefánikovej ulici začal byť v poslednom období neistý, jej zachovanie podporili mnohé osobnosti kultúrneho života.

V tejto chvíli je však rozhodnuté: spolu s Nadáciou Projekt Fórum, ktorá knižnicu svojho času vzala pod svoje krídla, sa knižnica musí z priestorov do mesiaca vysťahovať.

„Zapadá to do kontextu dnešnej slovenskej spoločnosti, kde prekvitá korupcia a je smutné, že sa to deje spôsobom, ktorý pripomína praktiky minulého režimu,“ hovorí dcéra manželov Kalinovcov, prekladateľka JÚLIA SHERWOOD.

O čo ide v prípade knižnice Kalinovcov?

"Keď pred dvoma rokmi vznikol nápad založiť ju v Pisztoryho paláci, považovala som to za fantastické riešenie. Napriek podpore štrnástich odvážnych poslancov bratislavského Starého Mesta a angažovaných obyvateľov a osobností, ktoré knižnicu verejne podporili, však hrozí, že sa knižnica bude musieť do mesiaca vysťahovať."

Ponúkli jej nové priestory?

"Nadácii ponúkli priestory v iných lokalitách Starého Mesta, ale tie z rozličných dôvodov neboli vhodné. Neskôr im ponúkli priestor v druhom krídle budovy, kde sídlia spolu aj ďalšie mimovládky ako Divadlo bez domova, ktorým našťastie zmluvy predĺžili. Tvrdia, že sú vhodnejšie, ale sú o tretinu menšie a v nezrekonštruovanom stave. Mám pocit, že takto chce mesto niektoré organizácie jednoducho segregovať. Genius loci Pisztoryho paláca by mohol krásne fungovať, podobne ako košická Tabačka či Stanica Žilina. Ak z neho spravia inštitúciu typu Zichyho paláca, bude to síce krásny priestor, ale nebude to živá kultúra, len konzerva. A pre niekoho zrejme aj dojná krava."

Aké dôvody na presťahovanie knižnice mesto udalo?

"Rôzne, stále premenlivé. Že nadácia Projekt Fórum nevykonáva kultúrnu činnosť, potom že priestor nezodpovedá bezpečnostným predpisom, v istom momente dokonca prišli s tým, že statika budovy to množstvo kníh nezvládne. A pritom tie knihy boli päťdesiat rokov uložené v izbách bežných činžiakov – najprv v našom bratislavskom byte a potom v mníchovskom."

Kalinovská knižnica v Mníchove. (zdroj: FOTO - ARCHÍV J.SH.)

Ako reagovalo mesto na občiansku iniciatívu za zachovanie knižnice?

"Na akciu Kalinovská knižnica Live! prišla v deň rozhodovania poslancov aj vedúca odboru kultúry. Na otázky prítomných, akú koncepciu pre inkriminovaný priestor mesto ponúka, nevedela nič konštruktívne povedať, len opakovane vyčísľovala nejaký typ akcií, ktoré tam možno budú, okrem iného aj módne prehliadky. Nechápem – budova predsa patrí mestu, ktoré sa zodpovedá občanom, a svoju koncepciu kultúrnej činnosti by mala predložiť na verejnú konzultáciu. Obávam sa, že na lukratívny priestor si ktosi brúsi zuby."