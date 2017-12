Zoe Kravitz: Ak nie ste sexy, ste aspoň odvážna

Podľa americkej herečky je zvláštne, koľko pozornosti venujú novinári ženám, ktoré sú so svojou váhou spokojné.

24. jún 2017 o 11:38 Tomáš Kušnír

Niektoré mená sa v Hollywoode skloňujú skôr, než sa o to pričinia ich nositelia. Rovnako to bolo i v prípade Zoë Kravitz.

Dcéra rock’n’rollovej legendy a krásnej herečky zažila záujem médií už ako dieťa. Cieľom vychádzajúcej hviezdy dnes je zostať pri zemi.

Hviezda jasná

Keď po malú Zoë prišiel do školy otec Lenny Kravitz, nechápala, prečo je okolo toľko novinárov. Hoci nevyrastala v úplnej rodine, talent zdedila po oboch rodičoch.

Kariéra jej mamy Lisy Bonetovej jej ukázala čaro herectva, otcove spevácke gény sa tiež prejavili veľmi skoro.

Zo svojho detstva v dome starých rodičov si Zoë spomína, ako spievala baladu Somewhere Over the Rainbow a z muzikálu Pomáda poznala každé slovo.

Štúdium herectva pre ňu bolo jednoznačnou voľbou. Po krátkom čase sa však z akademickej pôdy presunula do praxe. Debutovala v snímke Korenie lásky (No Reservations, 2007). Ako pestúnka sa vo filme starala o dieťa Catherine Zety-Jonesovej.

Popri filmoch Twelve (2010), X-Men: Prvá trieda (2011) či série Divergencia si Zoë navždy zapamätá drámu The Road Within (2014). Stvárnila v nej anorektičku a so svojou postavou sa zžila viac, ako bolo treba.