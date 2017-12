Peter Breiner: Hudba na Slovensku nemôže byť bez osobných sporov

Skladateľ, dirigent a publicista Peter Breiner sa narodil v Humennom. Študoval na VŠMU v Bratislave. Nespokojný so spoločenskou situáciou na Slovensku sa presťahoval do Toronta a neskôr do New Yorku. 3.júla oslavuje šesťdesiat rokov. (Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)