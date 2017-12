Rybníček o Pohode: Obviňujú ma z kamarádšaftu, vidím to však objektívne

Primátor Trenčína vysvetľuje, prečo je veľký festival významný pre mesto.

3. júl 2017 o 18:21 Marek Hudec

Primátor Trenčína RICHARD RYBNÍČEK bol zatiaľ na každom ročníku Pohody. Svoje mesto si bez tohto festivalu už ani nedokáže predstaviť, napriek tomu nevie ovplyvniť, či sa bude na rovnakom mieste konať aj v budúcnosti.

Ak by sa Pohoda nekonala v Trenčíne, čo by to znamenalo pre mesto?

„Bolo by to veľmi nepríjemné. V tejto chvíli by to znamenalo veľkú stratu z hľadiska imidžu a znalosti mesta v hudobnom svete. Trenčín je teraz mestom Pohody.“

V čom teda kultúre mesta najviac pomáha?

„Trenčín je vďaka Pohode miestom silného podhubia alternatívnej kultúry, ktorá predstavuje veľkú hodnotu aj pre samotnú atmosféru Trenčína. A má aj ekonomický zmysel. Týždeň počas Pohody sú ubytovacie kapacity v Trenčíne vždy naplnené, mesto je vybookované. Veľa návštevníkov príde aj do centra, pôjde na kúpalisko, niečo si kúpi v obchode. Pohoda teda veľmi pomáha turizmu a reklame mesta.“

Bol niekedy problém festival udržať v Trenčíne?

„Nie, nezažil som žiadny problém, aj keď vždy sa nájde zopár hlasov ľudí, ktorí si myslia, že na Pohodu chodia len opilci a narkomani. Je však jasné, že to nie je pravda. Pohoda je mestom v meste, chodia doň celé rodiny. Problém môže byť jedine v tom, že sa festival koná na letisku, ktoré patrí štátu a bohužiaľ nevieme ovplyvniť, či predĺži festivalu zmluvu.“

“ Som presvedčený, že ľudia sú na Pohode šťastní a že by mesto malo do nej ešte viac investovať. „ Richard Rybníček

Keby sa nepredĺžila, viete Pohode ponúknuť nejakú alternatívu?

„Nemáme žiadny iný priestor, ktorý by som festivalu ponúkol. Michal Kaščák by sa musel rozhodnúť, kde by ho organizoval, on vie, ako má Pohoda vyzerať. Budeme tŕpnuť, či im minister obrany najbližšie zmluvu predĺži.“

Vstupujete do týchto rokovaní? Letisko je predsa na území Trenčína.