Tipy z Pohody: Oplatí sa elektronická opera o politike aj divadlo o extrémizme

Vybrali sme to najzaujímavejšie zo zahraničných mien a literárno-divadelného programu Pohody.

4. júl 2017 o 13:19 Martin Vonšák, Marek Hudec

Benjamin Clementine

Piatok / Orange Stage 21.30

Roky sa spevák Benjamin Clementine potuloval ulicami Paríža bez peňazí a bez domova. Osamelo spieval na rohoch bulvárov alebo v prítmí metra a potom prespával v hosteloch. Z Veľkej Británie ušiel, pretože nevychádzal s rodičmi a v škole ho šikanovali.

Chcel zabudnúť na svoju mladosť a tvorbou spájajúcou operu, klasiku, či folk vo Francúzsku zaujal. Veľmi mu tiež pomohlo, že pred dvomi rokmi vydal vynikajúcimi album At Least For Now.

Získal zaň prestížnu hudobnú cenu Mercury a odborníci vtedy chválili jeho tenorový hlas, ktorý v dramatickom speve mieša s klavírom. V Clementinovi videli silnú osobnosť, pripovnívali ho k Nine Simonovej a dnes už vystupuje pred tisíckami divákov.

Texty jeho piesní ovplyvňuje aj literatúra, počas dospievania čítal francúzskych básnikov a afroamerického spisovateľa Jamesa Baldwina, ktorý sa často venoval problémom menšín.

Denník New York Times Clementina zaraďuje medzi najväčších súčasných hudobných géniov a naposledy ste ho mohli počuť na novom albume Humanz kapely Gorillaz. Spieva v jednej z ich pesničiek.

video //www.youtube.com/embed/6RJMhYtYKMQ

Beak

Sobota / Európa Stage 00.00

Anglický skladateľ Geoff Barrow už na Pohode bol. Pred šiestimi rokmi zahral so svojou kapelou Portishead najlepší koncert festivalu. Koncert mal temnú, clivú atmosféru a napriek tomu bol vtedy priestor pod pódiom kompletne zaplnený. Tisícky ľudí sa ani nehýbali, meravo počúvali zádumčivú hudbu.

Barrow sa teraz na Slovensko vracia s druhým projektom Beak>, ktorý v roku 2009 založil s kamarátmi z Bristolu, v okolí ktorého sa narodil. Vo svojej hudbe spájajú tri veci, pre ktoré bol Barrow v detstve zanietený: pre hiphop, syntetizátorovú hudbu z filmov Johna Carpentera a štýl krautrock. Svoj debut nahrali ako improvizáciu za dvanásť dní.

Po prvom albume sa však trio takmer rozpadlo. Ich skladby sa poslucháčom páčili, ale mali vnútorné obavy. Keď si po dlhom turné sadli do štúdia, že pripravia druhú nahrávku, mali pocit, že sa niečo pokazilo, zdalo sa im, že znejú hrozne

„Čaro pominulo,“ cituje kapelu magazín The Quietus. Bol to však nepodložený strach, čo ukázalo dokončené dielo. Hudbu nakoniec dokončili a rytmické, znepokojivé skladby sa dostali do niekoľkých výberov najlepších albumov roka.

video //www.youtube.com/embed/jdzfeo3U0D0

Thurston Moore

Piatok / Budiš Stage 20.00

Nájdeme ho v rebríčkoch najlepších gitaristov. Ako 18-ročný sa Američan Thurston Moore presťahoval do New Yorku, kde začínal ako editor v hudobných a literárnych magazínoch. Zakladal rockovú kapelu Sonic Youth, kde sa spoznal so svojou budúcou manželkou basgitaristkou Kim Gordonovou.

Keď sa ich vzťah pred šiestimi rokmi skončil, ich kapela si dala prestávku na dobu neurčitú. Odvtedy je Moore na voľnej nohe, spolupracoval napríklad s Yoko Ono a okrem hudby učí aj na škole poézie, ktorú založili beatnici.

Výborný bol jeho sólový album The Best Day, ktorý vyšiel pred štyrmi rokmi. Pesničky zložil z opakujúcich sa, drsne znejúcich gitarových melódií s údernou rytmikou. Moore chcel, aby na poslucháča pôsobili veselo, v tom čase sa práve presťahoval do Londýna a bol spokojný.

Novinku Rock n Roll Consciousness vydal v apríli, jednu pesničku venoval aj Chelsea Manningovej, bývalému vojakovi, ktorý poskytol utajované informácie stránke Wikileaks a prešiel zmenou pohlavia.

video //www.youtube.com/embed/8c0pR02pv9k

Austra

Piatok / Orange Stage 00.00

Nepáči sa vám svet, v ktorom žijete? Umenie často hľadá riešenia spoločenských problémov, vymýšľa utópie, idylku.

Kým kanadská speváčka Katie Stelmanisová pripravovala nový album so svojou kapelou Austra, čítala diela vedeckej fantastiky a svoje myšlienky o dokonalom svete vpísala aj do piesní.

Jej nahrávka Future Politics získala zväčša pozitívne recenzie. Stelmanisová do nej pridala všetky svoje vášne: dramatický, operne znejúci spev, elektroniku a tanečné rytmy. Na albume sa vedľa seba stretávajú piesne o osamelosti, láske s kritikou kapitalizmu a našej ľahostajnosti ku klimatickým zmenám.

Zvláštne je, že vyšla v deň inaugurácie nového amerického prezidenta. „Mnohé kapely chceli v ten deň vydať hudbu, no potom si to rozmysleli. Nám sa to naopak zdalo veľmi vhodné kvôli téme albumu,“ hovorila Klemantisová pre magazín Fader.

video //www.youtube.com/embed/1fiacjVTorc

M.I.A.

Piatok / Urpiner Stage 23.00

Preslávila sa hitom Paper planes, kde rap spojila s nákazlivou melódiou, zvukom streľby a zatvárajúcej sa pokladnice. Dnes má na youtube sto miliónov prehratí.

Jej tvorbu ovplyvnili jej zážitky z detstva. Keď mala M.I.A. (vlastným menom Maya Arulpragasam) deväť rokov, s mamou a súrodencami utiekla pred násilím na Srí Lanke do Londýna. „Bola som utečenkyňou z vojny a teraz som získala príležitosť byť silným hlasom doby, keď sa do vojny investuje najviac peňazí,“ hovorila na začiatku svojej kariéry pred desiatimi rokmi.

M.I.A. sa preto na poslednom albume AIM venuje téme utečencov a odmietavou reakciou, akú musia v Európe zažívať. Ako sa môžu asi cítiť, čo chcú dosiahnuť? V novej piesni Foreign Friend napríklad rapuje: „Prelezieme plot, nechceme nikoho uraziť, potom získame Mercedes Benz, veľký televízor a myslíme si, že sme to dokázali.“

video //www.youtube.com/embed/ewRjZoRtu0Y

Ho99o9

Sobota / Space Aréna SLSP 21.30

Páčili sa im temné, krvavé horory, ktoré v období pred desiatimi rokmi zvykol režírovať Rob Zombie a ktoré divákov dokázali šokovať a znepokojiť. Dvojica hiphoperov z amerického Newarku chcela robiť podobnú hudbu a koncertné šou.

Hororový žáner preto nájdeme aj v ich názve (Ho99o9) a filmy sú pre nich veľkou inšpiráciou: „Sme len režiséri a scenáristi prezlečení za raperov,“ hovorili pre magazín The Quietus. Na Pohode sa už predviedli divokou šou s agresívnym osvetlením.

video //www.youtube.com/embed/BMrQqgWPlRw

Slowdive

Štvrtok / Orange Stage 21.30

Tichý spev, opakujúce sa zasnívané melódie a jemná rytmika vám ľahko pomôžu sa zasnívať. Britská kapela Slowdive sa spoznala v deväťdesiatych rokoch a hrá hudbu ideálnu na sparné letné dni, keď nám robí problém postaviť sa z tieňa stromov.

Po dvadsiatich rokoch vydali v máji nový album, ktorý si zaslúžil všetky nadšené recenzie. Niekdajšia skupinka plachých tínedžerov sa nechala prehovoriť, aby dali svojej hudobnej kariére ešte jednu šancu. Nádherné gitarové melódie zahrajú aj na trenčianskom letisku.

video //www.youtube.com/embed/BxwAPBxc0lU

Jáchym Topol

Piatok/Literárny stan Martinus.sk 13.30

Osem rokov. Takú dlhú prestávku si Jáchym Topol urobil medzi knihou Chladnou zemí a najnovším románom Citlivý člověk. Poznámky k nemu zbieral posledných päť rokov v nemocniciach, keď mu umierali brat, otec a matka.

Topol tiež odkazuje napríklad na metanolovú aféru v Česku, na Zemana, konflikt na Kryme, útok na klub Bataclan. Nič veselé, ale napriek tomu autor pre časopis Host hovorí: „Ja som sa pri jeho písaní strašne smial.“ Akoby sa Topol uškŕňal nad temnou groteskou dneška.

Ale nie je to len o výsmechu, je to aj o nádeji, veď aj sám autor v jednom dialógu píše: „Nádej ti nevonia, čo? Ale je.“

Café Európa: Čo môžem robiť proti nenávisti na internete?

Piatok/Európa stage 11.00

Internet je plný tzv. hejterov, sú v diskusiách pod článkami v médiách či na sociálnych sieťach. Neustále nachádzajú nové cesty, ako svojím obsahom kontaminovať konštruktívnu debatu či znechutiť ostatných. Nejde len o samotnú nenávisť, ale aj o šírenie nepravdivých či zavádzajúcich správ.

Odpoveď na otázku čo s tým budú pod moderátorským dohľadom Daniela Mila z Globsec Policy Institute hľadať Matia známa ako B-complex, bloger Jakub Goda a Irena Bihariová zo združenia Ľudia proti rasizmu.

Etgar Keret. (zdroj: Facebook - Etgar Keret)

Etgar Keret

Piatok/Literárny stan Martinus.sk 18.00

Prekladaný a oceňovaný izraelský spisovateľ a scenárista mal byť na Pohode už v roku 2014. Neprišiel pre vtedajšiu zhoršenú situáciu v jeho domovine.

Jeho texty prekypujú humorom, aj tým čiernym, to literárne a zapísania hodné hľadá v situáciách bežných dní. Jeho hrdinami sú podráždení taxikári, telefónni operátori či deti, ktoré na svet nazerajú vždy inak.

Tento rok na festivale predstaví novú zbierku poviedok, ktorú zostavil špeciálne pre vydavateľstvo Artforum. Z publikácie Osem percent ničoho ukážky prečíta herec Richard Stanke.

SND: Natálka

Sobota/Optimistan Nadácie Orange 9.00

Noc 18. apríla 2009, Vítkov, Česká republika. Štyria mladíci zaútočili na rómsku rodinu zápalnými fľašami a len dvojročnej Natálke spôsobili popáleniny na osemdesiatich percentách tela.

S jazvami na tele i duši Natálka prežila. Jej príbeh zinscenovali divadelníci zo Slovenského národného divadla ako príklad extrémizmu a rozhodli sa s ním cestovať po školách.

Nie každému sa tento nápad pozdával. Člen extrémistickej kotlebovej strany ĽSNS Anton Čulen kvôli nej na SND podal trestné oznámenie a istý Igor Cagáň mal podozrenie, že SND sa dopustilo trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia.

Divadelné predstavenie Natálka, o dievčati, ktorému extrémisti v Česku spôsobili popáleniny na celom tele. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

Hlavy v smútku – Depresie a stresy mileniálov

Piatok/.týždeň 13.00

Mileniáli vraj v súčasnosti žijú úzkostnejšie životy ako ich rodičia. Naozaj túto generáciu viac trápi depresia a stres než jej predchodcov? Ak áno, prečo je to tak a čo sa s tým dá robiť?

Odpovede budú v diskusii hľadať psychiatrička Eva Belešová s kolegom Michalom Patarákom.

Michal Hvorecký. (zdroj: SME - JAKUBČO)

Michal Hvorecký

Sobota/Literárny stan Martinus.sk 11.30

Slovenský spisovateľ a publicista vydal po šiestich rokoch román s názvom Trol. Hvorecký vytvoril literárne postavy, ktoré zhmotňujú rôzne prezývky z internetových diskusií. Hrdinovia pracujú ako trolovia, tvoria hlavné správy, útočia na iných a pritom strácajú tvár.

Nie, podobnosť s realitou vonkoncom nie je náhodná.