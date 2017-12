Čo čakať od letných veľkofilmov? Jeden z nich nakrútil kráľ sveta.

Do hry sa vracia Terminátor.

28. jún 2017 o 17:11 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Som kráľom sveta! Zvolal James Cameron, keď jeho film Titanic dostával jedného Oscara za druhým. A naozaj, v tom filmovom svete to bola do veľkej miery pravda. Americký režisér sa stal takým expertom na moderné technológie, že ostatní nestíhali, ani keď veľmi rýchlo bežali. Dlho to tak platilo.

Ale posnažili sa. A najmä pochopili, že na nakrútenie moderného veľkofilmu netreba iba skvelú techniku, ale okrem toho aj zmenu myslenia. Vďaka tomu budeme mať v lete v kinách štyri pozoruhodné filmy. Opice, agenti, monštrá z tekutého kovu. Všetky budú mať v srdci nejakú variáciu na krízu ľudskosti, aj keď to tak na prvý pohľad nebude vyzerať.

Toto sú ony:

1. Planéta opíc

réžia: Matt Reeves

Ďaleko sme to od roku 1968 nedotiahli. Vtedy vznikol veľkofilm Planéta opíc, ktorý reagoval na hrozbu atómovej bomby, nekontrolovateľný rozmach technológii, spoločenské, politické a rasové napätie, manipuláciu, zneužívanie moci.

Keď filmári rozmýšľajú, o čom by mali nakrúcať dnes, z rovnice im nevychádza nič originálnejšie ani dôležitejšie. Preto do kín prichádza záverečná časť trilógie, ktorá na starý film režiséra Franklina J. Schaffnera nadväzuje.

Ale pokoj. Hoci ponúka iba variáciu starých motívov v modernom šate, môže patriť k tomu najlepšiemu, čo toto leto uvidíme. Aj Zrodenie planéty opíc z roku 2011 aj Úsvit planéty opíc z roku 2014 boli veľmi dobré filmy. Navonok vyzerajú ako super akčne zorchestrovaný boj o nadvládu na zemi, v skutočnosti v sebe skrývajú intímne príbehy, v ktorých si musí každý jeden hrdina ustrážiť zvyšky svojej ľudskosti - ak o to ešte stojí.

Režisér najnovšej časti Vojna o planétu opíc Matt Reeves hovorí, že jeho film - plný opíc - je len obrazom toho, ako dnes ľudstvo vyzerá. A opica v hlavnej úlohe, za ktorou sa skrýva Andy Serkis nasnímaný technológiou motion-capture, je tá, čo sa na cítiaceho človeka najviac podobá.

Premiéra: 13. júla

2. Dunkirk

réžia: Christopher Nolan

Nové časy. Dobrý akčný film dnes už nestojí na akcii, myslí si to aj Christopher Nolan, ktorý režíroval Dunkirk. Nie krv, ale zmasakrovaná duša musí byť základom filmu, ak o ňom chceme povedať, že je vojnový.