Vieš, môžeš, ideš. V slam poetry rodinkárstvo nefunguje

Živá poézia sa opäť prebudila. Štartuje jej veľké turné po Slovensku.

29. jún 2017 o 17:24 Eva Andrejčáková

Slam poetry je pojem, ktorý sa na Slovensku už roky ujíma, ale stále nie je na škodu vysvetľovať ho, lebo si skôr nesústredene poletuje, než by vytváral pre svoj žáner seriózne podhubie.

Svojho času jeho slovenských reprezentantov prepájala so svetom známa kultúrna manažérka Lenka Zogatová, po jej smrti sa však scéna roztratila. Zmeniť to chce tím okolo básnika a slamera Tomáša Straku. Pripravili spolu veľké československé turné pod názvom Panslam.

Za pätnásť dní prebehne v desiatich slovenských mestách. Začína sa v sobotu v Prešove.

Sugestívny, dojímavý, zábavný

Slamovanie vzniklo v Spojených štátoch v druhej polovici osemdesiatych rokov . Za zakladateľa poetry slamu sa považuje chikagský básnik Marc Smith, pô vodným povolaním murár, ktorý sa rozhodol svoje básne podávať radšej ako performanciu, než ich pred publikom sucho čítať.

Zároveň ukazoval, že podobne to môže robiť ktokoľvek so zmyslom pre čaro daného momentu, schopný využiť svoj improvizačný talent a zapojiť básnické črevo. Na rozdiel od stand-up výstupov však treba do akcie zapojiť básnické prvky.

O čo ide? O stretnutie s publikom v nejakom bare, v komornej sále, v záhrade pod holým nebom alebo aj vo festivalovom stane. Váš špecifický štýl básnického prednesu musí byť natoľko sugestívny, dojímavý alebo zábavný, aby medzi divákmi dosiahol čo najväčší ohlas. Oni vás za to spontánne ocenia, pochvália, ale možno aj vypískajú.

„V Čechách scéna funguje nádherne, ľudia slam chcú, vznikla pražská, plzenská aj olomoucká škola a tvorba sa viaže k regionálnemu jazyku. Na dobre zorganizované podujatie takéhoto druhu príde aj sedemsto ľudí,“ hovorí Tomáš Straka.

Na literárnej scéne sa pohybuje osem rokov, počas ktorých zistil, že kým na bežnú čítačku jeho kníh príde zopár ľudí, slam sa ukazuje ako dobrá cesta vrátiť literárnej tvorbe akciu a zapojiť do nej aj publikum.

Keď sa presťahoval pred časom do Prahy, rozhodol sa na českú scénu spojenú s európsky hnutím slamu nadviazať. V spolupráci s Literárnym klubom na Slovensku sa to napokon podarilo, čoho výsledkom je práve turné Panslam, ktoré má v septembri vyústiť aj do majstrovstiev. Budú sa konať v Banskej Štiavnici a víťaz má pofičať na majstrovstvá Európy.

A od Prešova - žiadne elitárstvo

Na júlovom turné, ktoré sa začína v sobotu, sa predstaví výber toho najlepšieho z Česka skrytého sa za menami ako Anatol Svahilec, Adeladla, Pavel Oškrkaný či Honza Dibitanzl, k nim sa striedavo v rôznych mestách pridajú slovenskí slameri.

V hre sú vážne aj vtipné verše, storytellingy, politické narážky či krátke rečňovanky, všetko texty, ktoré pracujú s rytmom, rýmami, obrazmi a metaforami.

Žáner slam poetry má podľa Straku potenciál v tom, že doň môžu vstúpiť ľudia z ulice. Kto chce a má možnosť, môže okamžite vystúpiť, ale musí sa ukázať. Pre básnikov je to zároveň dobrá šanca nielen prezentovať sa, ale aj dostať honorár, ktorý k víťazovi súťaže s diváckou porotou neodmysliteľne patrí.

„Verejný prednes dáva možnosť reálnej odmeny za literatúru, to je podľa mňa cesta, ako ju dostávať medzi ľudí,“ hovorí Straka. „Mať gule vyjsť na pódium a hovoriť len sám za seba, to je sila. Vieš, môžeš, ideš. Žiadne elitárstvo, rodinkárstvo, ale voľný priestor pre tých, čo niečo vedia.“

Medzi mnohými pokusmi je, samozrejme, aj veľa balastu, ale to dobré, čo sa na javisku urodí, má podľa neho potenciál stať sa serióznou poéziou.

Z Prešova pokračuje turné v Košiciach, Žiline a po veľkej zastávke v Trenčíne na festivale Pohoda sa bude slamovať ešte v Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici, Nitre, Skalici, v Bratislave a vo Veselí nad Moravou. Súčasťou turné sú aj workshopy určené novým záujemcom.