Mimoni dokážu aj z podpriemernej predlohy spraviť zábavu

Diskotékový zločinec, ktorý mentálne zamrzol v 80. rokoch, je hrdinom filmu Ja zloduch 3.

2. júl 2017 o 11:51 Miloš Ščepka

Od prvého filmu Ja zloduch z roku 2010 si väčšiu náklonnosť publika ako Gru, jeho zločinecké vynálezy či tri adoptívne dcéry získali malí žltučkí pomocníčkovia Mimoni. Vďaka ich okamžitému úspechu mohli vzniknúť nielen mnohé krátke grotesky, ale i pokračovanie Ja zloduch 2 (2013).

No keď pred dvoma rokmi dostali svoj vlastný film, šancu nevyužili, ako by sa dalo, a mnoho divákov odchádzalo z kina znudených i sklamaných. Mimoni totiž nie sú hlavný chod, ale korenie, ktoré filmu dodá správnu chuť, samo osebe sa však konzumovať nedá. Dokazujú to opäť v pokračovaní nazvanom Ja zloduch 3.

Zloduch na voľnej nohe

Nevzniklo pre to, že by tvorcovia cítili potrebu vyrozprávať nám niečo nové. Hlavným dôvodom nakrúcania boli tržby predchádzajúcich častí série, prekračujúce 2,6 miliardy dolárov. Filmy s Mimoňmi sa stali vyhľadávaným tovarom a producenti teda znova sýtia hladný trh. Podobne ako v pokračovaniach Madagaskaru a Doby ľadovej je i tu príbeh iba nevyhnutným podkladom na rozohranie komických výstupov.

video //www.youtube.com/embed/VcNWIWz1KnY

Scenáristi sa pri jeho vymýšľaní veľmi neusilovali dať mu aspoň zdanie nejakého zmyslu a napätia.

Rozprávanie sa rozpadá do mnohých malých podpríbehov. Gru a Lucy prídu o svoju milovanú prácu i o priateľstvo Mimoňov práve v čase, keď vysvitne, že Gru má brata – dvojča Dru, o ktorom dosiaľ nevedel. Bohaté, šťastné a – vlasaté!