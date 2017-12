Prítomnosť duchov už nemožno ignorovať. Jedného hrá aj oscarový Casey Affleck

Vyzerá ako plachta s otvormi pre oči. Je smiešny?

2. júl 2017 o 14:23 Kristína Kúdelová

KARLOVY VARY. Nemali filmári dosť peňazí, alebo Casey Affleck nemal na nakrúcanie čas? Len týmito dvomi možnosťami si diváci vedia vysvetliť nový film čerstvého držiteľa Oscara. Má v ňom hlavnú úlohu, ale keby sme spočítali, ako dlho ho vidno na obraze, výsledný čas by možno nebol dlhší ako päť minút. Väčšinou vystupuje iba ako stojaca postava zahalená do plachty, a aj to nie je isté, či je pod ňou naozaj on.

Film A Ghost Story, ktorý Casey Affleck prišiel predstaviť do Karlových Varov, je prosto duchársky príbeh. Uvádza sa ako romantická dráma, ale nie je vylúčené, že divák sa pri ňom bude aj trochu smiať.

Kto tu ešte neriešil posmrtný život?

Affleck hovorí, že scenár bol najväčší experiment, aký kedy dostal do rúk - a bol rád, že ho dostal. Diváci, tí to vidia trochu komplikovanejšie. Komentáre, ktoré sa dali po projekcii zachytiť, sa pohybovali na širokej škále. Na jednom kraji bolo prekvapenie: S čím máte problém, veď to bolo super. A na druhom zase výstraha: Spácham samovraždu, ak povieš, že sa ti to páči!

Obe strany sa pritom len vyrovnávajú s novou situáciou. V poslednom čase sa v kinematografii ukazuje, že už aj režiséri, ktorí majú ambíciu nakrútiť serióznu drámu, komponujú do filmov motívy anjelov a duchov. Ak Casey Affleck, pristúpil na ponuku hrať jedného z nich, iba podporuje trend narúšať žánrové konvencie.

Casey Affleck vo filme A Ghost Story. (zdroj: KVIFF)

Nadprirodzené javy prestávajú byť exkluzívnym teritóriom béčkových hororov, vstupujú na ne aj autorské filmy, ktoré prinášajú celkom legitímnu otázku. Kto ešte posmrtný život nikdy neriešil?