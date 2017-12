Účtovník Ugo Fantozzi sa zrodil z poctivého utrpenia

Vo veku 84 rokov zomrel Paolo Villaggio, jeden z najznámejších talianskych komediálnych hercov.

3. júl 2017 o 11:49 Eva Andrejčáková

RÍM. Keď máte doma na každej poličke každej kuchynskej skrinky a v každej zásuvke každej komody len bagety, žemle, pletenky a rožky, konečne vám trkne, akého milenca má vaša žena. Prišiel na to nakoniec aj Ugo Fantozzi.

Je to večný smoliar, navyše účtovník, zaradený medzi najneatraktívnejšie typy mužov, akých si len žena dokáže predstaviť.

Obalený tukom, pažravý, chlipný, s televíznym ovládačom prirasteným k ruke, no kúsok na pohľadanie. Dojímavou úbohosťou však predsa len, aspoň do istého momentu, priťahuje svoju plachú ženu Pinu, i keď plod ich lásky je taký hrôzostrašný, že sa ho podchvíľou aj on sám ľaká.

Vtipné príbehy vyberanej talianskej rodinky možno časom aj vyprchali, no rozhodne patria už tridsať rokov k spoľahlivému inventáru televíznej zábavy.

Ich hlavný hrdina v podaní Paola Villaggia sa teraz definitívne lúči. Jeden z najznámejších talianskych hercov, kedysi sám úradník, v pondelok ráno zomrel vo veku 84 rokov po niekoľkých týždňoch strávených v janovskej nemocnici.

Úrad kabaretu

Paolo Villaggio mal prísnu výchovu podobne ako jeho brat. Boli z dvojčiat a detstvo a mladosť strávili v Janove, počas vojny žili v chudobe. Tu Paolo aj študoval, no rozhodol sa odísť do Veľkej Británie.

Prešiel mnohými povolaniami, niekoľko rokov pôsobil ako hlásateľ rozhlasovej stanice BBC, neskôr ako navigátor pri plavebnej holandskej spoločnosti. Po rokoch putovania po mori sa vrátil naspäť do Janova a pokúsil sa o spevácku kariéru v malej gramofónovej firme.

Ďalších päť rokov sa trápil ako úradník, až sa napokon rozhodol pre kariéru kabaretného komika. Pôsobil v janovskom kabarete, neskôr v rímskom a netrvalo dlho a našla si ho televízia, v ktorej produkoval zábavu v rolách komických postáv v samostatných programoch.

Učil Talianov priznať si zlozvyky

Tu vytvoril svoju postavu - účtovníka Uga Fantozziho, s ktorou sa neskôr dostal aj na filmové plátno a priniesla mu najväčšiu slávu.

O nemožnom frustrovanom štátnom zamestnancovi, neustále prenasledovanom svojím šéfom, vzniklo desať pokračovaní bláznivých komédií.

Jeho nehody a nešťastné situácie využil Villaggio na zosmiešnenie byrokracie a ďalších zle fungujúcich stránok talianskej povojnovej spoločnosti.

Hoci Paolo Villaggio sa nevedel vymaniť zo škatuľky burleskných komikov, predsa dostal aj zopár dramatickejších a serióznejších úloh. Zahral si napríklad v poslednom filme Federica Felliniho Hlas luny či úlohu učiteľa v sociálno-kritickej komédii Dúfajme, že to dokážem.

Taliansky premiér Paolo Gentiloni vzdal hold tomuto umelcovi na twitteri. Ocenil ho ako výnimočne talentovaného komika, ktorý učil generácie Talianov priznať si zlozvyky.