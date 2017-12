Netápali v štúdiu, ako mnohí iní bez hanby zvykli

Album Bolo nás jedenásť vyšiel vďaka kladnému posudku Ľubomíra Feldeka.

5. júl 2017 o 14:14 Eva Andrejčáková

Album Bolo nás jedenásť sa podarilo nahrať v časoch, keď dobre fungoval typický stereotyp: ak mal vydavateľ dva kladné lektorské posudky, mohlo dielo vyjsť. Znamenalo to, že každý text musel prejsť tajomným schvaľovaním, pričom všetkým bolo jasné, že ide len o to, aby sa nejako pomenovala cenzúra.

Vtedajší riaditeľ Opusu Viktor Szarka bol vraj správny chlapík a vedel v tom chodiť. Keďže známe hudobné vydavateľstvo sídlilo na Leningradskej, dnes Laurinskej, ulici v Bratislave takmer oproti vydavateľstvu Slovenský spisovateľ, najpraktickejšie bolo zaobstarať si kladné posudky takto „cez ulicu“.

Veverice tak neskáču z konára na konár

„Kto mal dobrú vôľu niečo vydať, vedel si to vždy zariadiť. Len alibisti sa tvárili, že to nevedia,“ hovorí básnik a prekladateľ Ľubomír Feldek.

To on bol v tom čase vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ vedúcim redaktorom oddelenia poézie a Bolo nás jedenásť Milana Lasicu a Jula Satinského vtedy nielenže lektoroval, ale priamo zaradil do edičného plánu, aby texty vyšli knižne. Hneď potom zaradil a vydal aj ich Tri hry s ďalšími divadelnými textami.