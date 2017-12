Na Slovensku máme zábavy dosť. Všimnite si ministra financií

Chiki Liki Tu-a otvorili program Pohody. Má to byť humoristický večer.

6. júl 2017 o 18:39 Marek Hudec

Chiki Liki Tu-a, to nie je len jedna kapela. Jej členovia majú spolu ďalších dvadsaťštyri hudobných skupín. V každej parodujú iný hudobný štýl. Volajú to jednoducho Projekty a v minulosti s nimi vystupovali počas štefanských slávností na Festivale zlej hudby v Prešove.

„Podujatie malo taký názov, aby si návštevníci nerobili ilúzie a nemohli si od nás za to spätne pýtať vstupné,“ vysvetľuje spevák Martin Višňovský. Bolo to veľké divadlo, neustále menili kostýmy. S Projektmi už dlho Chiki Liki Tu-a nevystupovali, uvažovali teda chvíľu nad tým, že ich oživia na Pohode.

Po čase si však uvedomili, že by bolo príliš náročné to zorganizovať na takom veľkom podujatí. Pôvodne bol vymyslený pre malé priestory. „Nebolo to v našich silách, celý koncert by musel mať rozpočet sedemnásťtisíc eur, aby fungoval.“

To však vôbec neprekáža. Hudobníci s osobitým zmyslom pre recesiu a humor sa chystali otvoriť štvrtkový program Pohody textami, ktoré síce smiešne ani nemali byť, no sú.

Skutočný život je smiešny sám osebe

Štvrtok je dňom humoru na Pohode. To je nový výmysel šéfa festivalu Michala Kaščáka. Preto do programu prvého dňa zaradil nórskych humoristov zosmiešňujúcich plytkosť popmusic, slovenskí hudobníci zahrajú legendárny album Bolo nás jedenásť a v tomto výbere pochopiteľne nemohli chýbať Chiki Liki Tu-a.