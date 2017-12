Naberá svaly a kúpil si zbraň. Slabou stránkou neonacistu je partnerský vzťah

Český popierač holokaustu vytočil režiséra Víta Klusáka.

5. júl 2017

"On je dobrý chlapec, má iba hlúpe názory," hovorí o 37-ročnom Daliborovi K. z Prostějova mama. Dalibor nemá rád homosexuálov, nemá rád Židov ani utečencov a ženy považuje za sexuálne služobníčky. Žije s mamou a jej slovenským priateľom, ktorý by nedbal, keby sa z Cigánov urobil asflat. Má "alternatívne zdroje informácií" a cez youtube šíri svoje neonacistické názory.

Českého režiséra VÍTA KLUSÁKA Dalibor K. zaujal tak, že o ňom v slovenskej koprodukcii nakrútil dokument Svet podľa Daliborka, ktorý mal práve premiéru v Karlových Varoch.

V čase rastúcej podpory neonacistov by sa mohlo zdať, že film, kde niekto bez komplexov a nekontrolovane popiera holokaust, je nebezpečný. Klusák si to však nemyslí, nebojí sa, že sa z neho stane nástroj propagandy. Naopak, vysvetľuje, prečo s ním v kinách dosiahne pravý opak.

Aké majú dnes v Čechách neonacisti postavenie? Kto ich na politickej scéne zastupuje?

"U nás je to inak ako na Slovensku. U nás všetky nacionalistické alebo hnedasté strany zakaždým pohoreli. Alebo sa rozštiepili, prípadne rozhádali. Náradná strana zbankrotovala, Robotnícka strana bola zakázaná, Okamurovci sa v parlamente rozpadli. Vymedzujú sa síce protii tradičným stranám, ale majú ešte väčšie škandály ako ony. Príliš teda u ľudí nebodujú. Lenže, po ich agende skáču štandardne a demokraticky chápané strany ako Babišovo Ano. Babiš pocítil, že by si mohol ukradnúť pár percent, keď bude napríklad vystupovať proti utečencom."

A to je horšie alebo lepšie ako na Slovensku?

"Mne sa zdá, že je to nebezpečnejšie ako u vás. U Kotlebu vieme, čo môžeme očakávať. Počul som teraz, že jedna stavebná firma s dvoma zamestnancami dostala zákazku na výstavbu ciest za desať miliónov eur - strašné, ale ani takto zmanipulované tendre nás neprekvapia. Je jasné, o čo vašim fašistom ide, je im vidieť do kariet. Ale u nás sa takéto tendencie rozpustili medzi tradičné strany."

“ S neonacistami treba rozhodne diskutovať. Musíte poznať podhubie toho, proti čomu sa chcete vymedzovať. Keď to nepoznáte, zbytočne si to zveličíte a bojíte sa niečoho, čoho sa vôbec netreba báť. „ Vít Klusák

Odkiaľ čerpá inšpiráciu na svoje idey váš Dalibor? Aj jeho oslovuje Babiš či skôr nejaká obskúrnejšia strana?

"Vo filme sa ho priateľka pýta, či bol voliť, keď je taký zapálený vlastenec. A on povie, že mama vyhodila volebné lístky, a teda ani poriadne nevie, kde tie voľby boli a kedy. Lenivosť a neschopnosť zachovať sa dospelo mu zobrala aj túto poslednú možnosť nejako sa na politickom živote zúčastniť."

Dalibor s mamou. (zdroj: Česká televize)

Dalibor nevyzerá ako charizmatický typ, ktorý dokáže strhnúť svojimi názormi davy. V čom bol pre vás partnerom, že ste si ho vybrali?

"Trochu by som oponoval, myslím si, že Dalibor nejakú nepopierateľnú charizmu má. Je tak trochu herec, exhibicionista, performer. Keď sa stretne so svojimi spolužiakmi, ovládne situáciu, už len tým, že rozpráva pútavé príhody. Vie si vydobyť priestor na to, aby ho ľudia počúvali a zasmiali sa. Ale určujúcim momentom jeho správania je strach. Bojí sa aj regulárne agitovať, bojí sa zakladať akúkoľvek organizáciu, pretože by to bolo spojené s nejakou administratívou.

Trúfam si dokonca povedať, že by sa bál ísť aj voliť, pretože nevie, ako to funguje. Neustále sa niečoho bojí a to determinuje všetko jeho konanie. Hoci plamenne presadzuje svoju ideológiu, konkrétna akcia v jeho očiach predstavuje priveľmi dospelú kategóriu. On stačí len na infantilné hry."

Čím bol teda pre vás zaujímavý?

"Je to ťažko popísateľný charakter, ktorý v sebe skrýva ambivalentné polohy. Popiera holokaust, strieľal by na utečencov, odsudzuje miešanie rás.