Ylvis na Pohode predviedli kopu nevkusu, bola to skvelá zábava (minúta po minúte)

Vo štvrtok sa otvorili brány festivalového areálu na trenčianskom letisku.

5. júl 2017 o 23:10 (aktualizované 7. júl 2017 o 0:26) Martin Vonšák, Marek Hudec, Kristína Gyuríková

Prvý festivalový deň na Pohode sme sledovali minútu po minúte

0:26 Minútu po minúte sme ukončili. Ďakujeme za pozornosť.

00:00 Ľudia sa zabávali už počas časomiery, ktorá naznačovala príchod hviezd. Pri každej ubehnutej minúte skandovali a to ešte netušili, čo ich čaká.

Ylvis pri nástupe teatrálne zhodili svoje čudesné okrídlené obleky na zem a spustili hodinu a pol trvajúcu odyseu po najhorších hudobných klišé, aké si len dokážete predstaviť. Pre niekoho to mohla byť unavujúca kopa zlého vkusu, ale tak to predsa plánovali.

Pochvalu si zaslúžia za svoju muzikálnu všestrannosť. Drzo parodovali popových interpretov a ich zúfalo hlúpe texty, ktoré ešte premietali nad pódiom, aby nám neunikol ich zmysel, respektívne nezmysel. Každá pesnička poukazovala na iný stereotyp, na iný kút popmusic, iný gýč a zakaždým to bolo vtipné.

Nechýbala tvrdá rocková pieseň o starom nábytku, rap o fungovaní ženských pohlavných orgánov, krvavá divadelná bitka v spomalenom tempe medzi hudobníkmi, držanie sa za rozkrok, zvodné tance a fingovaná vražda motorovou pílou za sprievodu zborového anjelského spevu.

Ylvis neušetrili ani staršiu elektroniku. V jednom momente sa zjavili oblečení ako nemecká legenda Kraftwerk, spievali roboticky upravenými hlasmi a hrali zvuky ako z videohry. V závere koncertu samozrejme nevynechali svoj hit o zvieratkách v lese.

22:17 Vyše dvadsať rokov netvorili, ale z ich koncertu to nebolo počuť. Britská kapela Slowdive priniesla po horúcom dni intímne vystúpenie s jemnými syntetizátorovými melódiami, ozvenami zanikajúcimi v tichu, neveľmi rušivými zvukmi a zaľúbenými text z ich nového a vysoko hodnoteného albumu.

(zdroj: SME - PATRIK SOPÓCI)

Dotváralo to komorné osvetlenie. Hádam návštevníkov príliš neukolísal pred koncertom Ylvis.

22:11 Milan Lasica ani poriadne nestihol vyjsť na pódium a publikum už spustilo ovácie. Vôbec nie predčasné, tobôž nie posledné. Hneď v prvý deň festivalu sa koncert Bolo nás jedenásť stal vrcholom, ktorý nebude ľahké prekonať.

Sám Lasica v úvode povedal, že zaspieva pred toľkými ľuďmi, koľko nemal na svojich predstaveniach za päťdesiat rokov.

Piesne z albumu zahrali hudobníci v poradí, v akom bola platňa pôvodne natočená. Osvetlenie, videoprojekcia a zapadajúce slnko len podčiarkli celkovú atmosféru, ktorú vystupujúcim podarilo vytvoriť.

Michal Kaščák a Milan Lasica. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

21:21 Festival pokračuje koncertnou premiérou legenárneho albumu Bolo nás jedenásť. Autor textov Milan Lasica si svoje party v pesničkách spieva sám.

21:00 Orange stage otvoril Braňo Jobus. Po ňom vystúpila slovenská kapela The Ills, ktorá na festivale hrala už aj minulý rok. Na hodinovom inštrumentálnom koncerte s podmanivou atmosférou predstavili aj novú skladbu.

19:00 Na stretnutie s novinármi na Pohode prišli nórski komici Ylvis zvláštne oblečení. Mali ligotavé strieborné uniformy, ktoré mohli pripomenúť kozmonautov, na chrbtoch im plantali krídla.

„Toto je náš bežný cestovný úbor,“ hovorili s vážnou tvárou, kým publikum sa smialo.

„Chceli sme len medzi vás lepšie zapadnúť, aby sa nám ľudia nečudovali a neotravovali nás. Nám sa zdá, že vaše šaty sú zvláštne.“

Na koncert vraj majú pripravených mnoho ďalších oblekov. „Poznáte to, sme chlapci a preto sa radi pekne a rozmanito obliekame.“

Keby mali napísať pesničku o Slovensku, obsahovala by veľa hradov, kostolov a modelky s dlhými nohami. Nórski komici Ylvis pvý raz navštívili Slovensko a tieto veci ich hneď zaujali. K incidentu Petra Sagana sa radšej nechceli vyjadrovať.

Po celom svete ich preslávila pesnička What Does The Fox Say. Bola nečakaným hitom, no oni vraj neboli prekvapení. Čakali vraj oveľa viac, než len pár miliónov prehratí na youtube. „Čakali sme tak šesto miliónov.“

Mnohí ľudia jej ani neporozumeli. Nezdalo sa im, že je to paródia populárnej hudby. „Je to skvelá pesnička, väčšina jej správne porozumela, pre iných bola žartom,“ obhajovali ju pred novinármi.

V súčasnosti vraj pracujú na novej televíznej šou v Nórsku.

18:30 Na hlavnom pódiu Pohody vystúpil Michal Kaščák. "21 je šťastné číslo," privítal návštevníkov.

Hneď po jeho krátkom príhovore začala hrať prvá kapela festivalu Chiki liki tu-a.

(zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Na Slovensku máme zábavy dosť. Všimnite si ministra financií

17:00 Michal Kaščák sa vyjadril k otvoreniu festivalu, štvrtkovému programu a sprísneným bezpečnostným opatreniam

16:22 Bratislavská postrocková kapela The Ills si tento rok zahrala na najväčšom showcaseovom európskom festivale v holandskom Groningene. Boli prvou slovenskou kapelou, ktorá vystúpila na festivale Iceland Airwaves.

V apríli 2017 absolvovali európske turné, v rámci ktorého koncertovali vo ôsmich krajinách. Dnes o 19:30 si zahrajú na Pohode. Pre fanúšikov majú pripravé aj prekvapenie. "Máme v pláne zahrať novú skladbu, inak to bude klasická rozbíjačka," povedal pre SME gitarista Martin Krajčír.

15:40 Príjazd na trenčianske letisko je dobre značený. Súvislý rad áut začína už za zjazdom z diaľnice a pokračuje cez obec Veľké Bierovce až po letisko.

Pri ceste od Bratislavy treba dať pozor na cestárov pracujúcich pri Novom meste nad Váhom.

(zdroj: SME - MICHAEL KASARDA)

15:26 Veľký rad sa tvorí na lístky na budúci ročník Pohody. Chcú si kúpiť vstup za zníženú cenu.

(zdroj: SME)

15:21 Počet účastníkov festivalu Pohoda je porovnateľný s počtom obyvateľov miest ako Bardejov či Liptovský Mikuláš. Tých približne tridsaťtisíc fanúšikov na miesto prichádza v relatívne krátkom čase, väčšina z nich vo štvrtok poobede.

Vodiči by sa preto mali pripraviť na hustú premávku v okolí Trenčína. Prečítajte si na čo sa cestou na festival pripraviť a čo si zbaliť do auta.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Začína sa Pohoda, v okolí Trenčína budú zápchy

15:00 Bezpečnostné kontroly tento rok pribudli aj pri vstupe zo stanového mestečka k pódiám.

14:53 Festival Pohody otvoril svoje brány. Tento rok organizátori sprísnili bezpečnostné opatrenia.

11:00 O tašky, batohy a spacáky sa návštevníkom postará päť šikovných nosičov Nota bene, ktorí od štvrtka 6. júla do nedele 9. júla vymenia bratislavskú Hlavnú stanicu za trenčianske letisko. Budú pomáhať v prenose batožiny. Bezplatnú službu prináša projekt Nosiči Nota bene, ktorý prevádzkuje občianske združenie Proti prúdu, vydavateľ Nota bene.

10:00 Na Festival sa už teší aj jeden z ťahúňov hudobného programu festivalu, nórska kapela Ylvis.

Členovia kapely sa smejú na všetkom, nemajú hranice. V Nórsku ich nedávno vyhlásili za najlepších komikov, akí práve v krajine žijú. A istým spôsobom to naznačujú aj vo videu, ktoré zverejnili na Facebooku pred týždňom.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: V Číne ich posvätne uctievajú. Nórski Ylvis bez ľútosti parodujú svetovú popmusic

9:55 V Denníku SME dnes nájdete osem stranovú prílohu k tohtoročnej Pohode. Sú v nej napríklad festivalové tipy, rozhovor s primátorom Trenčína a Milanom Lasicom.

Príloha denníka SME. (zdroj: SME)

09:50 Návštevníci, ktorí prídu vlakom, budú môcť na trenčianskej stanici vidieť portréty fotografa Aleša Vojtáška z jeho série I AM IN. Vojtášek chcel ukázať tváre ľudí, ktorí našu krajinu obohacujú a majú ju radi napriek tomu, že sa tu nenarodili.

Za takých považuje nielen majiteľa obľúbeného bistra v Bratislave Phong Nam, ale napríklad aj hematológa Sawkata Ali Choudhuryho či speváčku s americkými koreňmi Celeste Buckinghamovú.

Aron Mitu, dancehallová tanečnica a lektorka. (zdroj: Aleš Vojtášek)

09:40 Štvrtok bude na Pohode dňom humoru. Je to nový výmysel šéfa festivalu Michala Kaščáka. Preto do programu prvého dňa zaradil nórskych humoristov zosmiešňujúcich plytkosť popmusic, slovenskí hudobníci zahrajú legendárny album Bolo nás jedenásť a v tomto výbere pochopiteľne nemohli chýbať Chiki Liki Tu-a. Tí budú festival o 18.30 otvárať.

Nepovažujú sa síce za klasických humoristov, no ich fanúšikovia ich už tak berú. „Nevieme byť prvoplánovo smiešni. Píšeme texty o všednosti, o skutočnom živote a ten je smiešny sám o sebe,“hovoril spevák Martin Višňovský pred koncertom.

Hudobník sa nepripravoval len na koncert s Chiki Liki Tu-a, vystúpiť má vo štvrtok aj s Milanom Lasicom počas oživenia albumu Bolo nás jedenásť, ktorý zabával Slovákov za socializmu. Je to veľký projekt, na pódiu sa vystriedajú mnohí hudobníci, niektorí z pôvodných autorov už nežijú a preto bolo nevyhnutné pridať do šou nové tváre.

„Je to výnimočná udalosť, lebo ľudia to podľa mňa nebudú mať šancu dlho opäť počuť,“ myslí si Višňovský. Na Slovensku sme v minulosti mali mnohé veľké talenty. „Osobne sa mi páči, ako humoristi za socializmu nechávali veci otvorené, iba ich naznačili, spoliehali sa na fantáziu poslucháčov. Vtedy to bolo najsmiešnejšie.“

O albume Bolo nás jedenásť hovorí v rozhovore Milan Lasica:

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Milan Lasica: Ako sa cibrí charakter? Najlepšie to vystihuje protestsong o Ďurovi

9:35 Predpoveď počasia Slovenského hydrometeorologického ústavu na štvrtok pre trenčiansky kraj: Malá, spočiatku miestami prechodne zväčšená oblačnosť a spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 23 až 26 st. Prevažne slabý vietor.

9:20 Pozrite si naše tipy z programu festivalu Pohoda:

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Tipy z Pohody: Oplatí sa elektronická opera o politike aj divadlo o extrémizme

TRENČÍN. Štvrtkovým programom sa začne 21. ročník najväčšieho slovenského festivalu Pohoda. Brány pre návštevníkov sa otvoria o 14. hodine.

Podujatie potrvá od 6. do 8. júla a počas týchto dní sa na trenčianskom letisku predstavia desiatky domácich a zahraničných interpretov.

Prví zahraniční umelci mali na festival doraziť v stredu, no niektorým už časť ich techniky dorazila vopred.

Areál Pohody sa tento rok oproti vlaňajšku veľmi nezmenil, no organizátor Michal Kaščák je spokojný. O tom, ako bude vyzerať, sa vždy dohodnú už na jeseň.

„Základné rozloženie stavieb a ciest nechávame rovnaké, pretože je odskúšané rokmi. Každý kúsok areálu je vymeraný geodetmi. Niektoré menšie zmeny si pozorní všimnú,“ vysvetlil v pondelok, keď sme ho na letisku navštívili.

Prečítajte si tiež: