Ženy im posielajú peniaze a prepisujú na nich byty. Ako to Kajínkovia robia?

Peter Kerekes skúma psychiku žien, jeho nový film bude z väzenia.

6. júl 2017 o 16:03 Kristína Kúdelová

KARLOVY VARY. Osem hodín denne číta milostné listy väzňov z Odesy. Kontroluje tie, ktoré prichádzajú, kontroluje tie, ktoré z väznice odchádzajú. Štyridsaťpäťročná Irina sa v uzavretom svete kriminality stala expertkou na písanú formu romantiky.

Keď sa jej však režisér Peter Kerekes spýtal, či má muža, odpovedala: Nie. Nemá a ani žiadneho muža mať nechce. Práca ju vyškolila, mechanizmy ohlupovania má dokonale naštudované, neexistuje, že by na ňu nejaké ešte zapôsobili.

"Veľmi rada by niekoho stretla. Stačí však, že jej niekto povie: Irina, ty si iná ako ostatné ženy, chce sa jej vracať," hovorí Kerekes. Irina sa stala predobrazom jeho chystaného hraného filmu Cenzorka. Na festivale v Karlových Varov s ním práve vyhral súťaž Work in Progress, čo mu zabezpečilo desaťtisíc eur v hotovosti a 90-ticíc eur na postprodukčné práce.

"Ak to vyjde, mohla by to byť krutá komédia o láske," hovorí.

Efekt Kajínek