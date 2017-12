Koncert M.I.A. sa skončil predčasne (minúta po minúte)

Festival na trenčianskom letisku pokračoval druhým dňom.

7. júl 2017 o 8:54 (aktualizované 8. júl 2017 o 1:13) Martin Vonšák, Marek Hudec, KRISTÍNA GYURÍKOVÁ

Festival Pohoda sa prehupol do druhého dňa.

Nad areálom preb ehla v ranných hodinách búrka.

Hlavné pódium otvoril Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

Búrka vo večerných hodinách na krátky čas prerušila koncerty.

Piatkovú Pohodu sme sledovali minútu po minúte

1:13 Minútu po minúte sme uzavreli. Ďakujeme za pozornosť.

00:53 Mark Lanegan s kapelou so svojím vystúpením veľké okolky nerobili. Vyšli na pódium a hneď začali hrať.

Zaznel Markov typický hlboký a chrapľavý hlas sprevádzaný temnou, ale stále podmanivou hudbou. Úvod koncertu patril pomalším a monotónnejším skladbám. Postupne však kapela „pritvrdzovala“, ale pomaly, nerušivo. Akoby hrali podľa toho, ako rastie publikum s končiacim sa dažďom.

Tak, ako koncert začal, tak aj skončil. Mark Lanegan po poslednej skladbe povedal prosté „ďakujem vám“ a odišiel z pódia. Za potlesku množstva spokojných ľudí.

00:47 Solange si prísne stráži svoj mediálny obraz. Nielenže novinárom zakázala ju fotiť, povolila odfotiť len niekoľko záberov festivalovým fotografom. Od jej koncertu prešli už tri hodiny, no jej manažéri stále nevedeli schváliť jeden obrázok z koncertu pre médiá

00:40 „Systém vám nepomôže, keď vám dojdú peniaze. Už sa sem nevrátim,“ spievala kanadská speváčka Katie Stelmanisová na pódiu Pohody. Future Politics bola prvou pesničkou, ktorú v piatok v noci zaspievala s kapelou Austra. Rovnako sa volá aj jej najnovší album, v ktorom sa snaží vysnívať si dokonalý svet.

Album vydala symbolicky v deň inaugurácie Donalda Trumpa a pesničky z neho zneli na koncerte dôrazne hlavne vďaka Stelmanisovej prenikavému a bezchybnému opernému spevu. Ten kombinuje s hravou elektronikou. Ani oni sa však nevyhli problémom, na vystúpení meškali pätnásť minút.

0:35 Na koncerte M.I.A. bolo aj napriek pomaly utíchajúcemu dažďu plno. Speváčka na Pohode vystúpila druhýkrát po roku 2011. Na pódiu ju sprevádzali tri tanečnice, z ktorých jedna bola zároveň vokalistkou, a dídžej.

Asi sa pripravili na dážď, keďže tanečnice mali oblečené niečo podobné oranžovým pršiplášťom a samotná speváčka prišla v trenčkote rovnakej farby.

Koncert bol už od prvej pesničky nabitý neskutočnou energiou, M.I.A. jednotlivé pesničky ani neoddeľovala, len plynulo prechádzala z jednej do druhej. Bolo zjavné, že speváčka je zvyknutá na spoluprácu publika, keďže divákov celý čas vyzývala, aby s ňou spievali a viackrát dokonca zišla z pódia a pochytala fanúšikov za ruky.

Koncert sa však pre problémy so zvukom skončil predčasne. Počas piesne Bad Girls M.I.A. zahlásila, že má problém s odposluchom a onedlho na to zahrala svoj najväčší hit Paper Planes a zaželala všetkým dobrú noc. Do plánovaného konca koncertu ešte zostávala polhodina a diváci čakali, že sa speváčka vráti. Bohužiaľ sa nedočkali.

22:55 Zavrite si oči, prikázal na pódiu britský spevák Benjamin Clementine. Víťaz prestížnej ceny Mercury je veľkým talentom, jeho mohutný, prenikavý prejav je toho dôkazom. Jeho koncert bol kvôli búrke trochu posunutý.

Chvíľu to trvalo, no nakoniec si publikum zavrelo oči, zhasli aj svetlá za hudobníkmi. "Teraz si predstavte váš nahlbší strach, môžete chvíľu porozmýšľať a potom so mnou zaspievajte," navrhol a niekoľkokrát s ním diváci zopakovali refrén piesne Condolence.

Hovorí sa v nej o tom, ako sa vzdať svojich neistôt, ako im poslať sústrasť, pretože ich v živote nepotrebujeme.

21:40 Mať síce Beyoncé na slovenskom festivale by bolo skvelé, ale jej mladšia sestra Solange sa ukázala byť dôstojnou náhradou.

Pred Pohodou sa síce ešte niektorým zdalo, že takáto speváčka by pre podujatie bola príliš komerčnou a možno mali pravdu, no ukázalo sa, že zaujímavo osviežila program. Dekorácie aj choreografia vystúpenia síce pôsobili veľmi striedmo a jemne, zároveň však vyzerali dôsledne premyslene a načasovane. Žiadne ohňostroje, zložitá projekcia a hra svetiel, len jedno plátno.

Solange mala so sestrou spoločný charizmatický hlas s veľkým rozsahom, sebavedomé vystupovanie, ktoré sa nenechalo vyrušovať okolím, ba ani zúriacou búrkou. Na pódiu ju sprevádzali bubeník, dvaja hudobníci s dychovými nástrojmi a dve tanečnice. Pesničky mali nezvyčajnú štruktúru, hudba znela v uvoľnených rytmoch a melancholickom tempe. Škoda búrky.

21:30 Vonku ešte prší, no organizátori hovoria, že koncerty sa obnovia do desiatich minút.

21:28 Už pred koncertom americkej speváčky Solange organizátor Michal Kaščák upozorňoval, že koncert môže prerušiť búrka.

Stalo sa tak zhruba po trištvrte hodine po jej nástupe na pódium, keď sa v mračnách nad Trenčínom ukázali prvé blesky a po spustení hustého lejaku začali ľudia utekať preč od pódia. „Asi musíme koncert skončiť,“ oznámila Solange, požiadala len, aby mohla zaspievať ešte jednu poslednú pesničku.

21:18 Nad festivalom sa začala búrka. Množstvo ľudí sa už pomaly z pódií sťahuje k vlastným stanom, alebo do festivalových stanov v areáli.

Kvôli búrke sa prerušili koncerty aj príprava na ďalšie koncerty.

21:00 Bratislavská kapela Billy Barman nie je na Pohode žiadnym nováčikom. Tohtoročný koncert bol kombináciou starších a novších skladieb, keďže skupina v decembri minulého roka vydala album Dýchajúce obrazy, ktorý získal cenu Radio_Head Award za album roka.

Billy Barman sú známi ako koncertná kapela, ktorá vie navodiť skvelú atmosféru, čo sa im podarilo aj dnes. Na koncerte sa objavil aj rapper Vec, s ktorým si Billy Barman zahrali spoločnú skladbu Miletička.

O popularite kapely svedčí aj odozva publika, ktoré texty pesničiek poznalo naspamäť. Keď hrali skladbu Vrkoče, spievala okrem kapely aj väčšina divákov.

19:46 Keď mala len dvanásť rokov, vyhrala talentovú súťaž Open Mic UK a ako 14-ročná vydala svoj prvý singel – cover verziu piesne Skinny Love od kapely Bon Iver. Teraz má Birdy 21 rokov a za sebou tri úspešné štúdiové albumy ako aj niekoľko singlov.

Mladá speváčka, ktorá navštívila Slovensko prvýkrát, prilákala na svoj koncert množstvo divákov. Okrem gitaristov, basgitaristu, bubeníka a klávesáka, ktorý nám nápadne pripomínal Mira Jaroša, ju sprevádzal aj huslista. Sama Birdy popri speve hrala vo väčšine piesní na klavír a v jednom prípade dokonca aj na gitaru.

Okrem vlastných pesničiek Birdy zaspievala a zahrala aj niekoľko cover verzií vrátane People Help the People, Running Up That Hill či Skinny Love, ktorou sa preslávila. Nechýbali ani jej novšie single, v ktorých naplno využila svoj krásny hlas a nejednému divákovi spôsobila zimomriavky. Koncert ukončila piesňou Keeping Your Head Up, ktorú môžete poznať aj z našich rádií.

18:16 Elektronika, pop aj náznaky rapu. Katarzia na Pohode odohrala prevažne piesne zo svojho ostatného albumu Agnostika.

Nechýbali metafory na dnešnú spoločnosť s priam edukatívnymi odkazmi ako trebárs v piesni Srnka o, slovami autorky, mobiloch za volantom.

Pieseň s názvom Michal začala s tým, že ju venuje organizátorovi festivalu, ako inak, Michalovi Kaščákovi.

Celý koncert sa niesol v pohodovom duchu, ľudia postávali, kývali sa zo strany na stranu, zopár párov sa pustilo do spoločného tanca. Kapela na pódiu si koncert tiež zjavne užívala a to aj v závere, kedy Katarína Kubošiová zaspievala komornejšie a melancholicky ladené skladby.

17:40 „Hovoril som to už pred rokom, boli by sme radšej, keby sme toto pódium nemuseli postaviť,“ otvoril Michal Kaščák koncert jeho kapely Bez ladu a skladu v malej kaviarni Kafé Kušnierik uprostred areálu festivalu. Je v jeho srdci pretože ho postavili na počesť novinárovi Jurajovi Kušnierikovi.

Bolo to komorné a príjemné, pretože pódium zo všetkých strán obklopení zvedavcami. Hudobníci sa museli otáčať, aby bol vždy niektorí tvárou k jednej časti publika. V tejto atmosfére zneli hádam ešte lepšie bicie aj dychy.

17:28 Ruský novinár a autor knihy Všetci mocní Kremľa Michail Zygar prišiel na Slovensko predstaviť svoju knihu a tiež priblížil súčasnú situáciu v Rusku. Knihu vydalo vydavateľstvo Absynt.

V diskusii moderovanej Samom Marcom sa často skloňovalo aj meno ruského prezidenta Vladimira Putina.

16:20 SHMÚ vydal výstrahu druhého stupňa pre trenčiansky kraj od 16. do 23. hodiny. Varuje pred výskytom silných búrok s krúpami. Na festivale je zatiaľ počasie slnečné.

15:45 Na festivale Pohoda nehrozí, že by ste sa nenajedli. Každý rok sa rozširuje ponuka jedál, ktoré pripravujú desiatky gastroprevádzok.

Dali by ste si radšej indickú kuchyňu alebo bezlepkový divinový burger?

Pohoda je plná skvelého jedla. Pozrite si výber z toho najlepšieho

14:45 Na hlavnom pódiu vystupuje holandská džezová kapela Gallowstreet, ktorá spája divoký zvuk niekoľkých dychových nástrojov a bicích. Návštevníci počúvajú opaľujúc sa na betónovej ploche. Vystúpil aj estónsky raper Tommy Cash.

Estónsky raper Tommy Cash. (zdroj: SME - Patrik Sopóci)

14:24 Víťazi ceny Objav roka Ľudové mladistvá zahrali svoje džezové verzie slovenských ľudových piesní.

Pozrite si krátky rozhovor s lídrom kapely Martinom Štefánikom a záznam z prvých piesní.

13:30 Presne na obed otvoril Symfonický orchester Slovenského rozhlasu program na najväčšom pódiu Pohody.

Výnimočne, symbolicky a pred početným publikom, ktoré neodradil ani dážď.

Výnimočne preto, lebo pod taktovkou Mariána Lejavu zazneli tri svetové premiéry troch skladateľov.

Skladby priamo pre pohodu skomponovali Peter Kofroň, Vladimír Godár a Martin Burlas. Symbolicky sa vyhrali s číslom ročníka festivalu 21. Tri skladby po sedem minút, spolu 21. Dvaja skladatelia zo Slovenska, jeden z Česka. Pomer opäť ukazuje čísla 2 a 1.

A znelo to všetko nádherne. Či už prvá Kofroňova kompozícia, hravá, veselá i jemne chaotická zároveň, alebo baladická uspávanka s rovnomenný názvom od Godára, ktorú doprevádzal vokál Kataríny Malíkovej. A napokon temná Burlasova skladba o súčasnom svete, ktorý sa rúti do záhuby. V apokalyptickej atmosfére vynikli dychové nástroje a buchot bubnov.

Hodinové orchestrálne vystúpenie zakončila, ako uviedol dirigent, stále nová piata Beethovenova symfónia.

12:47 Ľudia sa pred utíchajúcim dažďom schovávali na krytých stageoch. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa návštevníci festivalu tešia na nadchádzajúce koncerty, dúfajú však, že počas nich nebude pršať. Pre niektorých bol vrcholom Pohody koncert Bolo nás jedenásť, väčšina návštevníkov však nemala medzi interpretmi žiadneho výrazného favorita.

Tešia sa na Alt-J, M.I.A., Birdy či Solange, ale aj na slovenské kapely ako je Billy Barman, Para či 52 Hertz Whale. Niektorí sú však sklamaní z toho, ako sa koncerty prekrývajú. "Je škoda, že sa mnohé koncerty slovenských a zahraničných kapiel prekrývajú, napríklad Para hrá v tom istom čase ako Alt-J, na oboch som sa veľmi tešil," zhodnotil jeden z návštevníkov festivalu.

11:55 Napriek dažďu sa tradične nazbieralo veľa ľudí pri sprchách. Nebolo by ich už treba rozšíriť? Nie je ich príliš málo na tridsať tisíc ľudí?

11:15 Nad festivalovým areálom sa opäť schyľuje k búrke. Silná veterná aktivita, ktorá by mohla ohroziť veľké stany sa však neočakáva, blesková aktivita len minimálne. Mala by trvať dvadsať minút podľa informácií SHMÚ. Organizátori opäť upozorňujú, aby sa ľudia nepribližovali ku kovovým konštrukciám.

11:01 V EUrópa stage vystúpila Sláva Daubnerová so svojou pohybovou monodrámou Solo Lamentoso. Ide o dielo postavené na skutočnom príbehu ženy, ktorá púšťala hudbu do otvorených okien.

Na reálnom základe prepojenom s fikciou autorka ukazuje, ako sa z banálneho aktu môže zrodiť averzia medzi ľuďmi.

10:15 Po daždi vychádzajú do areálu festivalu aj kapelníci z Funny Fellows. Autom krúžia na letisku a hrajú veselú hudbu.

10:10 Dážď skončil, mraky sa pomaly rozchádzajú.

10:05 V noci sme navštívili Silent Disco. Tento koncept nie je ničím novým. Všetci účastníci dostanú vlastné slúchadlá, v ktorých im hrá hudba. Na Pohode sa vo večerných hodinách koná každý deň, skúsiť ho môžete aj dnes.

Pred pódiom na sú roztrúsení ľudia, ktorí tancujú na nepočuteľnú hudbu. Na ňom stoja dvaja dídžeji, medzi ktorými môžete na slúchadlách prepínať.

Keď máte na sebe slúchadlá, vyzerá to ako obyčajná párty, hneď ako si ich však dáte dole, nadobudnete veľmi bizarný dojem z ľudí, ktorí vášnivo tancujú bez hudby a z dídžejov, ktorí nič nehrajú. Ak si chcete silent disco skúsiť, pivo budete musieť nechať vonku, vstup s nápojmi je totiž zakázaný. Vovnútri si ale môžete kúpiť ďalšie.

9:50 Kým včera boli v prevádzke len dve pódiá, dnes sa majú spustiť aj ostatné. Medzi hlavné hudobné ťaháky patrí M.I.A., Solange, Benjamin Clementine, zo slovenských interpretov zahrajú aj Billy Barman, B-Complex či Ľudové mladistvá.

9:40 Organizátori po búrke sledujú, aké následky za sebou búrka nechala. Sledujú, či treba niečo uchytiť alebo upevniť. Dážď by mal približne do desiatej ustať.

9:18 Búrka pomaly utícha, no výstraha platí aj počas dňa medzi 16:00 a 23:00.

8:54 Nad areálom sa schyľuje k silnej búrke. Organizátor Michal Kaščák vyzval ľudí, ktorí čakali na sprchy a aj tých, ktorí sa pohybujú po areáli, aby sa vrátili k stanom či autám. Odporučil, aby sa v čase búrky účastníci pohybovali po areáli čo najmenej, zdržiavali sa ďalej od kovových konštrukcií a nepoužívali mobilné telefóny.

8:30 Na celom území Slovenska sa dnes môžu vyskytnúť silné búrky s krúpami, predstavujúce potenciálne alebo zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 2. stupňa aj pre územie Trenčianskeho, kde sa festival odohráva.

