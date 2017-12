Film o Dunkerque: cesta, ako dostať Američanov do vojny

Veľkofilm Christophera Nolana z druhej svetovej vojny stál asi priveľa.

7. júl 2017 o 17:18 Kristína Kúdelová

KARLOVE VARY. Vypýtal si honorár vo výške dvadsať miliónov dolárov a k tomu dvadsať percent z tržieb. Chcel tých najlepších hercov a špičkový filmový materiál. Do scenára síce nenapísal veľa slov, ale zato trval na tom, aby bolo na obraze aspoň šesťdesiat vojnových lodí.

Režisér Christopher Nolan si film Dunkirk naplánoval tak, aby to bol toto leto najväčší filmový hit.

Vytvoril v ňom rekonštrukciu operácie Dynamo z jari 1940, keď Spojencom hrozilo, že Nemecko ich vojská zničí a Francúzi i Briti museli spustiť evakuáciu smerom k prístavu Dunkerque. Sľuboval pritom, že to nebude tradičný akčný veľkofilm, že tečúcu krv nahradí niečím zaujímavejším a trailer sľubuje, že by sa mu to mohlo podariť.

video //www.youtube.com/embed/GHIglss8-jI

Ešte však Dunkirk ani neprišiel do kín a už tam má vážneho konkurenta. S rovnakou témou, ale nakrútenou s takým odlišným a odľahčeným prístupom, až je to na pováženie.

Najlepšia hodina a pol