Zuzana Kronerová: Kotleba v parlamente? Ak sme demokrati, mali by sme mať hranice

Slovenská herečka by do kín vrátila Obchod na korze.

11. júl 2017 o 11:19 Jozef Tinka

Strana Mariána Kotlebu sa nemala nikdy dostať do parlamentu, mali ju vyhlásiť za zločineckú organizáciu, hovorí herečka ZUZANA KRONEROVÁ. Na festivale v Karlových Varoch prišla na obnovenú premiéru Obchodu na korze, kde hral jej otec Jozef Kroner hlavnú úlohu.

Legendárny film Elmara Klosa a Jána Kadára, ktorý získal Oscara, patrí dodnes k najsilnejším umeleckým výpovediam o holokauste, aké v našej kinematografii vznikli.

Ako sa cítite, keď na Slovensku vidíte stúpajúce preferencie extrémistov?

„Neteší ma, že taká strana sedí v parlamente. Chápem pohnútky tých, čo si pri voľbách vybrali neštandardných zákonodarcov, vnímam ich sklamanie a beznádej pri hľadaní alternatívy. Chápem tiež, že v takej situácii skĺznu k naoko jednoduchým riešeniam. Vo svojom sklamaní si však neuvedomujú, že sľuby prichádzajú od hlúpych a nehumánnych jednotlivcov. Preto sa musíme usilovať, aby sa ľudia naučili kriticky rozmýšľať – na občianskej úrovni, v prostredí regiónov i svojich menších komunít. Stále máme šancu. Všetko má vo svojich rukách len volič.“

Vidíte v ich voľbe len protest alebo aj niečo iné?

„Ľudia sa nechajú opiť rožkom. Chlapci z tej strany, a to treba otvorene priznať, sú veľmi sociálne zruční. Tvária sa sympaticky, predvádzajú ochotu pomáhať starším ľuďom, veľa vecí robia pomerne šikovne. Utrápení ľudia potom nedokážu odhaliť skryté úmysly, neuvedomujú si, čo za ideológiu kotlebovcov a ich prívržencov v skutočnosti spája. Mladým ľuďom imponujú uniformy alebo demonštrácia moci, a nevidia, že v úzadí sa formujú nebezpečné komandá. Verejnosť vôbec netuší, čo sa odohráva v zákulisí.

Je to strašne, strašne nebezpečné, toto zlo treba jednoznačne odmietnuť. Kotlebova strana sa nikdy nemala dostať do parlamentu, pretože ak sa cítime demokratmi, potom by sme mali mať určité hranice. Pozrime sa, čo sa deje v európskych mestách, na Britských ostrovoch, v celom kultúrnom svete. Prenasleduje nás terorizmus. A terorizmus vychádza z rôznych extrémnych teórií.“