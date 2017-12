Nový James Bond nedáva zmysel. Ak ho má hrať zase Daniel Craig

Bondovku bude treba celú zmeniť, ak nechce byť out.

11. júl 2017 o 15:55 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Vravel, že si dá radšej prerezať žily, ako by mal byť agentom 007. James Bond stále cestuje, jeden deň je v Mexiku, druhý v Maroku, tretí vo Veľkej Británii a to je presne to, čo neznáša. Daniel Craig už istý čas upozorňoval, že k tejto filmovej postave sa už nikdy nevráti, a povedal to oveľa priamejšie, ako by sa na anglického gentlemana patrilo.

Teraz však The Mirror píše, že si to rozmyslel a v 25. bondovke bude zase on. Potvrdila to vraj sama producentka Barbara Broccoli a tým ukončila takmer dvojročné tipovanie a bádanie, kto ho nahradí.

Možno veriť bulvárnym novinám? Pripustime. Broccoliová vždy hovorila, že nikoho iného ako Daniela Craiga si nevie predstaviť, no predsa v tejto matematike niečo nesedí. Aj keď do nej zarátame jeho nezvyčajne vysoký honorár.

Bond prepáči, ale je zo starého sveta