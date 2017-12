Jaro Filip sa vracia tam, kde bol doma: na internet

Ešte aj Mikuláša Dzurindu naučil komunikovať online.

12. júl 2017 o 14:44 Marek Hudec

BRATISLAVA. Cez okno sa môžeme stýkať, cez okno vyletí dýka, cez okno zastrelím býka, cez okno sa krásne híka. Tento text piesne pozná väčšina Slovákov a predsa mnohí nevedia, aké okno v nej vlastne autori mysleli.

Napísal ho v roku 1996 Richard Müller a hovorilo sa v ňom o slobode, ktorú ľuďom priniesol internet. Bol to nápad jeho spolupracovníka Jara Filipa, ktorý chcel spraviť pieseň na zakázku pre Windows a celkovo ho fascinovalo, čo všetko sa dá na sieti dosiahnuť a aká skvelá vec to vlastne je.

Hudobník bol totiž veľkým nadšencom nových technológií a snažil sa pritiahnuť svojich známych, umelcov a rodinu na počítač a ukázať im, aké nové možnosti prináša. Po jeho smrti v roku 2000 po ňom teda zostalo veľké množstvo rôzneho materiálu, ktorý pre nové médium pripravil.

Teraz vznikol projekt, ktorý sa snaží všetky jeho výstupy a digitálnu aktivitu sprístupniť na jednom mieste. Mal by tam byť napríklad prehľad jeho tvorby, archív audiozáznamov z rozhovorov alebo dokonca herné recenzie.

Nie nudná diplomka, ale náročná výzva

„Neveril som, že by sa to mohlo podariť,“ spomína si absolvent Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave Ján Janočko. Nechcel písať záverečnú prácu tak ako mnohí iní študenti. Nechcel sa len zahrabať do knižnice a zháňať citáty, ktoré by mohol recyklovať.