Peter Núňez: Ak do šou Zem spieva zasiahnu národniari, dám vám vedieť

Hoci sa PETER NÚŇEZ cíti byť vo svojom fachu čistým remeselníkom, podarilo sa mu niečo, v čom skúsenosti televízneho režiséra zábavných programov tvorivo zúročil: vyvinul nový formát a už oň majú záujem aj vo svete.

Nie je vraj typ na prezentovanie biznisu a z ľudí s visačkami a stolíkmi je mu priam na odpadnutie. Napriek tomu jeho zahraničná prezentácia pomohla slovenskej folklórnej šou Zem spieva získať medzinárodnú cenu, s ktorou teraz pôjde na veľtrh na Miami.

"Ísť na pole vlastného vývoja a nového zábavného formátu bolo pre všetkých veľmi nekomfortné. Z núdze sa napokon stala cnosť," hovorí v rozhovore pre SME. O pokračovaní šou už rokuje s novým riaditeľom verejnoprávnej televízie.

S príchodom nového riaditeľa RTVS sa osud vašej úspešnou šou Zem spieva môže meniť. Aké sú jej vyhliadky?

"S odchádzajúcim riaditeľom Václavom Mikom aj s programovým riaditeľom Tiborom Búzom sme sa dohodli, že nebudeme podpisovať žiadne kontrakty, aby sme boli korektní a aby nový riaditeľ nenašiel na stole zmluvy, ktorým sa nebude môcť vyhnúť. Mám za sebou prvé neformálne stretnutie s budúcim riaditeľom Jaroslavom Rezníkom."

Ako dopadlo?

"Chcel som vedieť, či ráta so spoluprácou a či mám oslovovať konkurenciu s tým, že formát je voľný. Lebo, pravdupovediac, táto téma tlačí aj pre festival v Miami, kam Zem spieva vycestuje s ambíciou dostať sa na globálny trh.

A to, že bude druhá séria v procese, v Miami veľmi pomôže. Pán Rezník povedal, že nie je dôvod, aby uvažoval o zmene v spolupráci, so Zem spieva ráta, takže my teraz spúšťame cyklus príprav na pokračovanie."

Nemáte voči novému vedeniu žiadne výhrady?