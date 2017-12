Vincent Van Gogh sa stal románovým a romantickým hrdinom. Nezabralo to

Od knihy Jeana-Michela Guenassiu Valčík stromov a oblohy sa čakalo veľa.

13. júl 2017 o 11:23 Hana Ševčíková

Francúzsky autor Jean-Michel Guenassia je výnimočný zjav. Jeho román Klub nenapraviteľných optimistov je očarujúci svojou poetikou, historickým kontextom, spontánnosťou, atmosférou, zvláštnym smútkom, ale hlavne esenciou niečoho, čo sa síce ťažko uchopí, ale o to lepšie chutí. Podobne to bolo aj s knihou Vysněný život Ernesta G., ktorá vyšla v českom preklade. Zmenilo sa prostredie, ale ostala historická výpoveď o novodobých dejinách Európy, ostala atmosféra, Guenassiova tajná esencia, sem-tam sa pred očami pozorného čitateľa mihla i postava z jeho prvého románu.

Stoprocentní riziko bola kniha (opäť len v českom preklade) útlejšia, viac „strelená“, ale mala napätie, spád, Guenassiovu inakosť.

Preto Valčík stromov a oblohy - nový Guenassiov román, ktorý vyšiel tento rok v slovenskom preklade - vzbudzoval veľké očakávania. Overený autor, ktorý dokonca v júni prišiel do Bratislavy osobne, historická ľúbostná pletka ako hlavný motív, šikovný preklad, vyladený obal, krásny názov.

Van Gogh, idealizovaný muž

K tomu rozprávačka ako stvorená pre dobrú knihu: mladá Marguerite vyrastá bez matky, s necitlivým a krutým otcom Paulom Gachetom. Ten miluje iba svojho syna. Dcéru má ako tovar, ktorý výhodne vydá do významnej rodiny mestečka Auvers-sur-Oisse, kde rodina žije.

Do toho príde mladý maliar Vincent Van Gogh, ktorý sa stáva pacientom Margueritinho otca, a tak spoznáva jeho dcéru. Stáva sa pre ňu prvým – idealizovaným a zbožňovaným mužom. On sám je však zamilovaný hlavne do farieb a obrazov.