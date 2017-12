Keď je pri moci fašista a psychopat. Vojna o planétu opíc je iná, ako sa tvári

Film, v ktorom sa nedá s ľuďmi identifikovať, bol odvážny nápad.

14. júl 2017 o 15:12 Kristína Kúdelová

A vy už viete, ako bude vyzerať apokalypsa? Američania už minuli milióny a milióny dolárov na to, aby nám to ukázali.

Nielenže zbrojili, nakupovali a predávali zbrane, ešte aj nakrúcali stovky katastrofických filmov, kde sa strieľalo, zabíjalo, vyhladzovalo. Väčšinou to mali aj veľmi dobre vypočítané a to, čo do toho investovali, sa im niekoľkokrát vrátilo.

A vôbec ich pritom nezahanbovalo, že do kina sa na tieto filmy chodili pozerať najmä tínedžeri, ešte príliš mladí na to, aby ich vedeli posúdiť kriticky.

Vojna o planétu opíc do veľkej miery napĺňa túto formulu. Film, v ktorom je špeciálnych efektov niekoľkonásobne viac ako živej akcie, môže pokojne dosiahnuť tržby vo výške miliardy dolárov. Kto si však myslí, že uvidí to, na čo je pri kvalitných veľkofilmoch zvyknutý, robí chybu.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Planéta opíc: film, ktorý vznikol napriek obrovskému trápeniu na pľaci

Aj za touto vojnou je ideológia

A tú najväčšiu robí ten, kto na Vojnu o planétu opíc nepôjde.

Film Matta Reevsa nadväzuje Zrodenie planéty opíc a Úsvit planéty opíc. Začína sa niekoľko rokov po tom, čo zlyhali experimenty spojené s vyvíjaním lieku proti demencii.