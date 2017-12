Jediný Slovák v Hre o tróny: Zabíjam, nemám na výber

Vladimír Furdík z Bratislavy stojí za jednou z najtajomnejších postáv seriálu, ktorý sleduje celý svet.

15. júl 2017 o 18:59 Eva Andrejčáková

Už tretiu sezónu je na pľaci od prvého do posledného dňa a do diania je zasvätený viac než hviezdy, ktoré dostávajú scenár do rúk často až priamo na mieste.

„Keď vás uprostred príbehu oblečú do kostýmu, dajú vám masku a režisér povie - musíš sa vžiť do postavy, aby som videl v tvojom postoji niekoho, komu patrí svet a kto nepozná inú cestu len zabíjať, nemáte na výber. Musíte hrať,“ hovorí pre SME Vladimír Furdík, zrejme jediný Slovák, ktorého meno figuruje v titulkoch najsledovanejšieho seriálu súčasnosti Hra o tróny.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Slovenská hra o tróny bola krutejšia ako televízna

V prvej línii hercov by ste ho hľadali márne, no rozhodne sa nedá povedať, že by postava, ktorú stvárňuje, bola zanedbateľná. Práve naopak.

V siedmej sérii, ktorú kanál HBO v týchto dňoch spúšťa, sa pred kamerou bude objavovať viac ako predtým. Práve on je nositeľom jednej z najnapínavejších vetiev príbehu.

Podobnosť nie je čisto náhodná

Pohľad do jeho ľadovomodrých očí je priam neznesiteľný. Práca maskérov je taká presvedčivá, že mätie aj ľudí v zákulisí seriálu. Keď prichádza na scénu Nočný Kráľ, vládca Bielych chodcov, stavia sa proti nemu „The Hound“ Sandor Clegane. Osobný strážca princa Joffreyho po prvý raz za dlhé mesiace zahliadne tvár muža prezliekajúceho sa do kože temného vodcu Bielych chodcov.