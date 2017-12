Bunková pamäť sa dedí. Čo prenesie na svoje deti človek, ktorý strieľa?

Nestáva sa často, že by sa aktuálny nemecký román dočkal v priebehu dvoch rokov prekladov do dvadsiatich jazykov. Ralfovi Rothmannovi sa to s románom Umrieť na jar podarilo. Nedávno za knižku získal Kleistovu cenu, jedno z najvýznamnejších ocenení za prozaické dielo napísané v nemčine. Úspech je zaslúžený.

Rothmann už v Nemecku dosiahol kultový status, napriek tomu, že sa drží striktne v ústraní od tamojšej živej literárnej scény.

Dokonca, keď ho nominovali na Nemeckú knižnú cenu, svoj román z kandidátky stiahol s tým, že sa nemieni zúčastňovať na komerčnom cirkuse spojenom s najprestížnejším titulom sezóny.

V jeho tvorbe až doteraz prevažovali témy súčasného života, moderná veľkomestská samota, úpadok priemyselných regiónov ako Porúrie či portréty prostých pracujúcich ľudí.

Vyrástol v Oberhausene a roky pracoval v bežných povolaniach ako kuchár, šofér, tlačiar či opatrovateľ chorých. Som presvedčený, že blízkosť k ľuďom inšpirovala jeho mimoriadne živé a autentické literárne postavy a presné dialógy.

Hrdinovia z Waffen-SS

Román Umrieť na jar je však nečakane historický, odohráva sa v posledných mesiacoch vojny v zime 1944 a na jar 1945.