Dominika Morávková: Rodine by som zmenila život, keby som povedala, že ma znásilnili

V Špine hrá hlavnú úlohu. Slovenská herečka hovorí o tom, čo pri nakrúcaní pochopila.

17. júl 2017 o 14:59 Mária Kolčáková, Mária Savkaničová

Vraví, že sa jej to ešte stále zdá divné, keď pod svojím menom vidí titul herečka. Ale DOMINIKA MORÁVKOVÁ - ZELENÍKOVÁ (27) už herečkou naozaj je, tesne za sebou dostala dve náročné úlohy. Najprv hrala obeť obchodu s bielym mäsom vo filme Pirko, teraz je v kine s filmom Špina, v ktorom dostala úlohu obete sexuálneho násilia. Na Art Film Feste v Košiciach zaň získala cenu pre najlepšiu herečku.

Film Terezy Nvotovej narúša predstavy, aké o násilníkoch máme, a polemiku vyvolal aj tým, v akom stave ukázal slovenské zdravotníctvo, konkrétne psychiatriu. Dominika Morávková - Zeleníková rozpráva o tom, čo pri nakrúcaní videla a sama zažila.

Vo filme Špina hráte mladé dievča, ktoré sa okrem znásilnenia musí vyrovnať aj s drsným prostredím zdravotníckych zariadení. Stretli ste sa pri nakrúcaní s ľuďmi, čo s ním mali skúsenosti?

Nakrúcali sme s deťmi z reedukačných centier, z psychiatrií či detských domovov. Niečo podobné prežili a možno stále prežívajú. Keď sme sa ich pýtali, či im nepripadá niečo až prehnané, povedali nám, že v skutočnosti je to často ešte horšie. Boli našimi učiteľmi, vďaka nim sme čerpali z prvej ruky. Myslím si, že herci z konzervatórií by to tak autenticky nezahrali. Ony to majú prežité, nič nehrali. Používajú jazyk i energiu, ktorú vo filme vidno.“

Pomohlo vám to lepšie sa vžiť do roly?

„Keď všetci okolo mňa v kruhu rozprávali, len som ticho sedela a mala zimomriavky. Bola to taká autentická situácia, že sa mi zdalo normálne nič nehrať a len ich počúvať. Šokovalo ma to.“

Dominika Morávková - Zeleníková. (zdroj: SME - Erika Litváková)

Čo hovoria na to, ako fungujú inštitúcie v zdravotníctve? Vyzerajú tak, ako sú zobrazené vo filme?

„Mohli sme si do filmu vybrať aj nejaký pozitívny prípad. Postava ošetrujúcej tiež mohla byť úplne iná, scenáristka si vybrala práve tento typ, pretože aj také prípady sa dejú. Neznamená to však, že všetci sú takí. To, čo vo filme vidíte, sú jednoducho typy postáv a zopár takých sa nachádza aj v realite.“

Ako funguje terapia s traumatizovanými deťmi? Ozaj sa rozprávajú o svojich problémoch v kruhu, nadávajú, kričia na seba?