Za polroka sa život Kataríny Málikovej zmenil. Iné budú aj jej nové pesničky

Mladá speváčka bude Slovensko reprezentovať na festivale v Ostrave.

19. júl 2017 o 8:10 Marek Hudec

OSTRAVA. Na festivale Colours of Ostrava v Česku nájdete výber najzaujímavejšej hudby zo Slovenska za posledný rok. Začal sa v stredu a tento rok je prvý raz vypredaný ešte pred svojím začiatkom.

Šéfka festivalu Zlata Holušová síce nestíha všetkých našich domácich interpretov počúvať, ale keď narazila na album Pustvopol od mladej speváčky Kataríny Málikovej, hneď ju svojou atmosférou očaril. Vidí v nej nový fenomén.

Pustvopol na našej scéne od svojho vydania v novembri skutočne vyvolal rozruch. Pesničky, ktoré sa inšpirovali ľudovkami z Horehronia zbierali ceny, umiestnili sa v medzinárodnych rebríčkoch a samotnej Málikovej zmenili život.

Zaujali, pretože doteraz sa málokomu podarilo tak tvorivo pristúpiť k slovenskej ľudovej hudbe. Cítiť v nich niečo vyslovene domáce, známe a zároveň hravosť a moderný, svieži hudobný jazyk.

Vysokú školu skončila Máliková pred troma rokmi a odvtedy učila. Teraz sa jej však pracovné povinnosti začali krížiť s hraním, prestala ich stíhať a musela sa rozhodnúť. Pokúsi sa vykročiť do neznáma a skúsi si zarábať len hudbou na voľnej nohe. Je málo interpretov na Slovensku, ktorí si dokážu na seba takto zarobiť, ona si to však zrátala a mohlo by sa to podariť.

video //www.youtube.com/embed/EnE-H7Gz9Bs

Na facebooku zistila, že sa zmenila

Za polrok odohrala Máliková s kapelou ôsmich hudobníkov približne dvadsať koncertov. Najväčšie výzvy zažívala pred niekoľkými dňami na festivale Pohoda. Vystupovala pred zatiaľ najväčším publikom a okrem vlastných piesní sa predstavila aj pri uvedení novinky skladateľa Vladimíra Godára a s violončelistom Jozefom Luptákom.