Búrka v Tatrách hudobný festival neohrozí. Prispôsobí sa prírode

Organizátor Tatra Flowers vysvetľuje, ako sa mu zaujímavý nápad podarilo priviesť k životu.

20. júl 2017 o 12:19 Marek Hudec

František Tököly založil festival Tatra Flowers. Bude sa konať od prvého do tretieho septembra.(Zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

FRANTIŠEK TÖKÖLY má k Vysokým Tatrám blízko, no zorganizovať v nich trojdňový hudobný festival si vyžadovalo dlhé prípravy a trpezlivosť. Získať všetky potvrdenia mu síce trvalo vyše roka, ale stálo to za to. Už teraz vie, ako bude vyzerať ďalší ročník.

Urobiť festival uprostred tatranskej prírody je zaujímavý nápad, ale zároveň veľká výzva.

„Bola to samozrejme výzva a nechcem byť patetický, ale aj sen mimoriadne náročný na realizáciu. Tento nápad vznikol už pred vyše rokom, v apríli, no až teraz ideme do finále. Bolo potrebné získať všetky povolenia, nájsť umelcov, partnerov, postaviť celý tím.

Nie je to prvá kultúrna akcia, ktorá sa bude v Tatrách organizovať, každý rok tu prebieha veľa akcií, ale náš festival je prvý ucelený koncept pre väčšiu cieľovú skupinu. Za tri dni sa chystáme na ôsmich rôznych miestach zorganizovať tridsať rôznych podujatí.“

S akými obavami ste sa stretávali?

„S obavami sme sa nestretávali. Keď sme potrebným ľuďom predstavili náš nápad, zväčša sme našli pochopenie a podporu. Tatry sú, pravdaže, veľmi špecifické, upierajú sa k nim mnohé zraky. Obavy sme mali iba z toho, či nepríde niečo, čo realizáciu tejto vízie zastaví.“

Museli ste presvedčiť aj TANAP, Tatranský národný park.

„TANAP bol len jedným zo subjektov. Bolo ich veľmi veľa, mesto Vysoké Tatry, obec Štrba, Ministerstvo životného prostredia, Štátne lesy TANAP, súkromné spoločnosti, všetky povolenia sme nakoniec získali.“

Čo vám teda na tento nápad povedali v TANAP-e?