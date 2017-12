Tvorba Imagine Dragons nie je veľmi originálna. Koncertmi ju však zachraňujú

Hviezdou prvého večera Colours of Ostrava bola americká rocková kapela.

20. júl 2017 o 9:18 Marek Hudec

Spevák kapely Imagine Dragons Dan Reynolds bol počas koncertu v Ostrave neustále v pohybe.(Zdroj: Colours of Ostrava - Matyáš Theuer)

OSTRAVA. Pred vyše desiatimi rokmi bol ešte americký spevák Dan Reynolds na misiách s mormonmi. V Nebraske pomáhal drogovo závislým k vyliečeniu a nájdeniu cesty k viere. Jeho však nakoniec opustila. V rodine ho nevedeli pochopiť, no on si založil rockovú kapelu Imagine Dragons. A dobre urobil.

Aj v našich končinách zvykne byť v rebríčkoch najhranejších interpretov a jej koncert na festivale Colours of Ostrava bol silným zážitkom. Reynolds ho uzatváral jednou z najnovších pesničiek Believer, ktorá práve hovorí o tom, že ani s duchovnom to netreba preháňať, môže prerásť do fanatizmu.

(zdroj: Colours of Ostrava - Matyáš Theuer)

Prelom videla len kapela

Po predchádzajúcom albume Smoke and Mirrors si Imagine Dragons dali prestávku. Roky strávené na cestách a koncertoch, v neustálom zhone si na spevákovi Reynoldsovi vybrali svoju daň. Bojoval vraj s ťažkou depresiou, kupoval si psychologické knižky a chodil na terapie.