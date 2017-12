Šéf detskej televízie: Zdôrazňujeme rodinu, ale neriešime politiku ani náboženstvo

V rozprávkach slovenskej Ducktv sa proti drakovi bojuje zubnou kefkou. Aj svet na nich fičí.

21. júl 2017 o 10:04 Eva Andrejčáková

Keď u nás začal vysielať kanál pre najmenšie deti označený kačičkou v logu, hneď si ho obľúbili aj rodičia. Práve pri ňom zrazu mohli mať istotu, že ich ratolesti nie sú vystavené žiadnej agresivite, lebo rozprávky, ktoré sledujú, sú primerane zábavné aj výchovné.

Je tomu desať rokov, čo vznikla na Slovensku Ducktv a dnes vysiela po celom svete. Za nevšednou opatrovateľskou službou stojí PAVOL MILLER.

Založili ste detský televízny kanál. Znamená to, že vás hnevalo, ako dnešné deti trávia čas?

"Skôr to prirodzene priniesli okolnosti. Roky predtým som pracoval pre kanál HBO. Centrálu mali vtedy najbližšie v Prahe a hľadali človeka, ktorý by mohol biznis rozbehnúť na Slovensku. Mal som dvadsať rokov, uchádzal som sa o miesto a vyšlo to."

Ako ste vtedy vnímali fenomén televízie?

"HBO bola úžasná skúsenosť najmä v období druhej polovice deväťdesiatych rokov, keď prvýkrát vstúpila na stredoeurópsky trh ako platená televízia. Budovali sme ju ako pionieri, prešli sme fázami, keď sa jej prvé spustenie v Bratislave ani nedalo technicky veľmi dobre urobiť. Fungovali však rôzne pozitívne filtre a mnohé veci sa dali rôznym spôsobom obísť. Bola to veľká škola budovania káblovej televízie a biznisu okolo nej. Dnes majú ľudia viac alternatívy, ako keď sme začínali, ale značka HBO je stále silná. Doteraz ma to určuje."

Prečo ste ju opustili?

"V istom momente som mal pocit, že som v nej svoje pôsobenie zavŕšil, akoby bol jej priestor už pre mňa malý. A podobne ako som ja odišiel z HBO, rozhodol sa odísť zo svojej pozície riaditeľa UPC Direct v Maďarsku aj môj priateľ a kolega. Prišiel s nápadom urobiť televíziu pre deti, ktorý som uvítal. Celý rok 2006 sme robili prípravu nového projektu."

Ako to prebiehalo?

"Oslovili sme psychológov a rozbehli testy s deťmi a rodičmi. Mali sme človeka z Maďarska s obrovskými skúsenosťami, producenta a kresliča, ktorý dlho pôsobil v Amerike v tíme výrobcov Simpsonovcov. Vytvorili sme koncept edukatívneho kanálu pre deti do troch rokov, kde sa prelínali výchova, rast a zábava. Rozprávky, ktoré sme začali vyvíjať, sme nasmerovali na témy, ako treba prechádzať cez cestu, ako si umývať zuby, rozpoznávať farby, kvety, zvuky, rôzne obrazy. Inšpirovali sme sa skúsenosťami v odvetviach, v ktorých sme predtým pôsobili."

Poznali ste podobné projekty?

"V tom čase takmer neboli, vlastne ani teraz nie je veľa takých, ktoré by boli cielené na deti do troch rokov. Ani youtube vtedy ešte nemal žiadne kanály. Vedeli sme, že zhruba v rovnakom čase ako my začali vysielať americké televízne kanály Baby First, Baby Einstein - dnes už patriace Disney, či Baby TV – pôvodne izraelská televízia, dnes patriaca pod Fox. Chceli sme však byť kultúrne blízko strednej Európe, preto sme si vybrali aj dizajnérov zo strednej Európy, ktorí majú cit pre stredoeurópske prostredie."

Čo vám naznačili psychológovia a testy?

"Mali sme s nimi veľa rozhovorov, opierali sme sa o mnohé štúdie, zamerané práve na konkrétnu cieľovú skupinu. Riešili sme, čo v útlom období deti najviac vnímajú, ako to vnímajú a čo treba robiť, aby sme na nich pôsobili výchovne."