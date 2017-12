Koncert Norah Jones v Ostrave mal jednu chybu. Znel príliš ticho

Na festivale Colours of Ostrava vo štvrtok zneli dva silné hlasy.

21. júl 2017 o 11:37 Marek Hudec

Norah Jones svoj koncert uzatvorila pesničkou z jej úspešného debutu Come Away With Me.(Zdroj: Colours of Ostrava - Zdeno Hanout)

OSTRAVA. Na pódiu stojí veľký klavír, zahaľuje ho jemné osvetlenie, celá scéna je v prítmí. Hudba sa z neho vznáša len veľmi zľahka, hudobníci sa sústreďujú najmä na svoje nástroje, občas sa nechajú uniesť a zaimprovizujú si krátke sólo.

Nikto sa neponáhľa a speváčka sa sústredene pohráva s hlasom. Ak jej venujete dosť pozornosti, budete počuť jemné odtienky jej prejavu.

Takéto koncerty najčastejšie môžete počuť v džezovom klube. Hudobníkov v nich obkolesuje niekoľko stolov a zopár, najviac desiatky, nadšencov, ktorí tento typ atmosféry očakávajú. Zahrať podobný koncert na letnom festivale, kde o deviatej večer má už väčšina návštevníkov v ruke minimálne druhé pivo, môže byť zradné. Norah Jones sa o to na festivale Colours of Ostrava pokúsila.

Kto si chcel koncert užiť, musel sa prispôsobiť

„Come away with me – Poď so mnou preč,“ vyzývala americká speváčka v poslednej piesni svojho štvrtkového vystúpenia. „A chcem s tebou kráčať, keď je zamračené, na poliach, kde ti žltá tráva siaha po kolená.“

Come Away With Me bola jednou z piesní na jej debutovom, rovnomennom albume, ktorý ju okamžite vystrelil k sláve. Vyhrala zaň hneď niekoľko cien Grammy a predala z neho dvadsaťsedem miliónov kópií.