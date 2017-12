Jamiroquai zahrali diskotéku pre viac generácií. Kto pri tom dýchal?

Koncert britskej kapely ukázal, že Colours of Ostrava vie poskladať dobrý program. Na problémy naráža inde.

23. júl 2017 o 12:16 Marek Hudec

Spevák Jay Kay vymenil na koncertoch indiánsku čelenku za futuristickú helmu.(Zdroj: Colours of Ostrava - Zdeno Hanout)

OSTRAVA. Chvíľu trvalo, kým sa priestor pod pódiom naplnil. Nebola to však chyba hudby. Festivalom Colours of Ostrava sa v sobotu večer prehnala búrka a okrem toho, že oneskorila prípravy na koncert britskej skupiny Jamiroquai, mnohí sa ešte obávali vyjsť z krytých priestorov areálu pre doznievajúci dážd a do mlák.

Spevák kapely Jay Kay mal sám problémy. Sťažoval sa na bolesť chrbta, musel si nachvíľu počas vystúpenia sadnúť a odpočinúť, no aj tak divoko odtancoval a odspieval všetky pesničky v takom rýchlom tempe, až sa návštevníci mohli čudovať, či popritom stíha dýchať.

Jamiroquai boli hviezdou posledného večera najväčšieho českého festivalu. Keďže tanečná hudba sa vyvíja veľmi rýchlo, nestáva sa často, že by jedna kapela dokázala zabaviť niekoľko generácií.

Tento koncert bol výnimkou. Starší poznali Jamiroquai ešte z deväťdesiatych rokov, keď vznikli a mladších strhli energiou.

(zdroj: Colours of Ostrava - Zdeno Hanout)

Skvelé pesničky nepotrebujú také divadlo

Témou najnovšieho albumu kapely Automaton bol strach z technológií, z rýchleho vývoja civilizácie, mobilov, internetu a sociálnych sietí.

Funkové melódie a tanečné rytmy na ňom preto hudobníci doplnili o elektronické zvuky pripomínajúce videohry. Aby to bolo ešte pôsobivejšie, pomohli si starými syntetizátormi.